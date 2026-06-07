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Được hỏi khả năng nắm quyền đến năm 2036 khi 83 tuổi, Tổng thống Putin hé lộ câu trả lời đầy chú ý

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Putin cho biết hiến pháp Nga cho phép ông tranh cử lại vào năm 2030 và phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa đến năm 2036 nếu ông thắng cử.

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 được tổ chức tại St. Petersburg từ ngày 3-6/6, hãng tin Reuters đã hỏi Tổng thống Nga Valardimir Putin rằng liệu ông có kế hoạch tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa để tiếp tục tại vị đến năm 2036, khi ông 83 tuổi hay không. 

"Chỉ có Chúa mới biết liệu bất kỳ ai trong chúng ta có đủ sức khỏe để sống đến ngày mai, ngày kia hay không, chứ chưa nói đến việc giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt và đạt được những mục tiêu đã đề ra" ông nói.

Ông Putin, người nắm quyền Tổng thống/Thủ tướng từ năm 1999, cho biết hiến pháp cho phép ông tranh cử lại vào năm 2030 và phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa đến năm 2036 nếu ông thắng cử.

"Quả thực, Hiến pháp cho phép tôi tranh cử vào năm 2030, nhưng tôi nghĩ còn quá sớm để nói về điều đó. Thành thật mà nói, còn quá sớm. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó ngay bây giờ. Tôi hoàn toàn thành thật. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó," Tổng thống Putin cho biết thêm.

"Đất nước đang đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn và cấp bách. Chúng cần được giải quyết mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mà phải nghĩ đến tương lai của nước Nga", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Cũng tại diễn đàn lần này, theo AP khi nhắc đến lá thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông chủ Điện Kremlin đã đáp trả lời chỉ trích của ông Zelensky về tuổi tác và thời gian nắm quyền lâu dài của mình. Tổng thống Putin khẳng định, có nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác lớn tuổi hơn ông và nói thêm rằng “điều quan trọng không phải là tuổi tác; điều quan trọng là khả năng làm việc”.

Theo An An

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
nga, putin

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