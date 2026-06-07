Thử nghiệm chưa từng có: Robot hình người của Mỹ tiến ra tiền tuyến Ukraine - Nga

CNBC lưu ý rằng, công ty khởi nghiệp chuyên về robot có trụ sở tại San Francisco này đã nhìn thấy một vai trò hoàn toàn mới cho robot hình người. Trong khi các công ty khác đang phát triển robot để xếp hộp và rót cà phê, Foundation lại nhìn thấy công nghệ này được sử dụng trong xung đột hoặc trong các ngành nghề tiềm ẩn nguy hiểm và thậm chí gây chết người khác.

Cụ thể, công ty đang phát triển các robot hình người tự hành đa năng được thiết kế cho cả công nghiệp nặng và mục đích quân sự. Các nguyên mẫu ban đầu đang được thử nghiệm ở Ukraine để có thể sử dụng trong chiến đấu. Hơn nữa, chúng đang được thử nghiệm trên tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga.

Sankaet Pathak - CEO kiêm nhà sáng lập Foundation - tại nhà máy của công ty ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, vào ngày 4/2/2026. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Sanket Pathak - Giám đốc điều hành (CEO) của Foundation - tuyên bố rằng công ty của ông được thành lập dựa trên niềm tin rằng robot hình người nên được hướng đến việc giải quyết những vấn đề quan trọng nhất của nhân loại, thay vì làm việc nhà và cung cấp dịch vụ.

Công ty khởi nghiệp này đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng: Ông Pathak dự kiến tăng sản lượng lên hàng nghìn robot hình người trong năm nay và bắt đầu thử nghiệm trên tiền tuyến với quân đội Mỹ trong 18 tháng tới.

Đầu năm nay, Foundation đã được công nhận rộng rãi hơn trên toàn cầu khi gửi hai robot Phantom MK-1 của mình đến Ukraine để tiến hành thử nghiệm. Theo tuyên bố của công ty, đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc triển khai robot hình người trên tiền tuyến.

Các cuộc thử nghiệm mở rộng (được chính phủ Mỹ hỗ trợ và tiến hành với sự phối hợp của các quan chức Ukraine) sẽ tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ hậu cần trong các khu vực nguy hiểm.

Ukraine là lựa chọn tự nhiên cho sự ra mắt này, vì cuộc xung đột ở nước này đã trở thành một bãi thử nghiệm rộng lớn cho robot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều kiện chiến đấu. Cụ thể, tại đây, robot tự hành trên mặt đất được sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế ra tiền tuyến, trong khi máy bay không người lái trang bị AI được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác và nhiệm vụ trinh sát.

Theo ông Patak, việc thử nghiệm MK-1 ở Ukraine đã chứng minh tiềm năng của robot trong việc thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa thường đặt binh lính vào tình thế nguy hiểm.

Nhưng có một điều cần lưu ý: mặc dù MK-1 giúp chứng minh tính hữu ích của công nghệ nền tảng, nhưng chúng còn lâu mới trở thành siêu chiến binh, vì khả năng mang vác chỉ vào khoảng 20 kg. Thêm vào đó, chúng thiếu khả năng chống nước và thời lượng pin đủ lâu để triển khai rộng rãi.

Foundation dự định sẽ gửi Phantom 2 – mẫu robot mới, được cải tiến - đến Ukraine trong năm nay. Theo CEO Patak, robot này sẽ có “khả năng siêu phàm và mang vác gấp đôi so với Phantom 1”.

Robot hình người Phantom MK-1 được phát triển cho mục đích quân sự bởi công ty khởi nghiệp Foundation, đang được trưng bày tại nhà máy của công ty ở San Francisco vào ngày 4/2/2026. Ảnh: Reuters

Foundation kỳ vọng rằng kết quả thử nghiệm của họ ở Ukraine sẽ hữu ích cho quan hệ hợp tác trong tương lai với quân đội Mỹ. Công ty khởi nghiệp này đã trúng thầu các hợp đồng nghiên cứu của chính phủ Mỹ với tổng giá trị 24 triệu USD để thử nghiệm vai trò của robot hình người trong các hoạt động kiểm tra, hậu cần và sử dụng vũ khí trong Lục quân, Hải quân và Không quân Mỹ.

Theo ông Patak, các cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ Mỹ đã chuyển từ nghiên cứu sang việc mở rộng quy mô sử dụng robot. Ông đặt mục tiêu rằng Foundation sẽ triển khai công nghệ của họ trong lực lượng vũ trang Mỹ và trên tiền tuyến tại các khu vực xung đột (nếu cần thiết) trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

CNBC đưa tin rằng mục tiêu này có thể đạt được với sự giúp đỡ của Eric Trump - con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mới đây đã gia nhập Foundation với tư cách là cố vấn chiến lược chính. Một đại diện của công ty nói với CNBC rằng Eric Trump là một nhà đầu tư vào công ty trước khi trở thành cố vấn, và cho biết cả hai bên đều có chung tầm nhìn về việc đưa ngành sản xuất trở lại nước Mỹ.