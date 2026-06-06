Máy bay Il-114-300 của Nga đã được cấp chứng nhận, sẵn sàng sản xuất hàng loạt

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, máy bay chở khách khu vực cánh quạt mới nhất của Nga - chiếc Il-114-300, đã hoàn tất quá trình đánh giá và được cấp giấy chứng nhận kiểu loại.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsiya) cho biết đã hoàn tất quá trình chứng nhận Il-114-300 và máy bay chở khách mới này đã sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt để giao cho các hãng hàng không.

Như đã nêu, chiếc Il-114-300 đã thực hiện hơn 350 chuyến bay trong quá trình đánh giá, chứng minh độ tin cậy và an toàn. Một hệ thống vận hành và bảo trì hiện đại cũng đang được phát triển cho chiếc phi cơ này.

"Il-114-300 hoàn toàn thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ thấp. Nó phù hợp để hoạt động trong nhiều loại khí hậu, bao gồm cả vùng Bắc Cực và các khu vực hẻo lánh", đại diện Rosaviatsiya cho biết.

Máy bay chở khách Il-114-300 có khả năng hoạt động tại những khu vực khó khăn nhất của Liên bang Nga.

Máy bay Il-114-300 sẽ được sản xuất tại Nhà máy Hàng không P.A. Voronin Lukhovitsy ở vùng Moskva. Hiện chưa có thông tin về khối lượng đơn đặt hàng, nhưng cơ sở này trước đó đã tuyên bố có khả năng sản xuất 1 chiếc mỗi tháng.

Một thỏa thuận cho thuê đã được ký kết giữa Công ty Cho thuê Vận tải Nhà nước và Công ty Hàng không Arkhangelsk số 2 về việc giao 3 máy bay Il-114-300 đầu tiên vào năm 2027.

Phi cơ chở khách cánh quạt Il-114-300 được thiết kế cho hàng không khu vực, nơi nó sẽ thay thế các máy bay An-24 và An-26 đã lỗi thời. Phương tiện này được trang bị các hệ thống và linh kiện do Nga sản xuất, bao gồm cả động cơ TV7-117ST-01.