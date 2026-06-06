Không thể làm khó Nga: Nguồn cung đứt gãy, họ tự chế tạo thiết bị "đẳng cấp" hơn nhiều lần

Sau khi các nhà cung cấp nước ngoài rút lui, các chuyên gia Nga phải đối mặt với thách thức trong việc tiếp cận thiết bị phân tích an ninh vi mạch. Sự đứt gãy này đẩy ngành an ninh mạng Nga vào thế bị động, khi họ không có công cụ để thẩm định xem các vi mạch nhập khẩu hoặc tự sản xuất có bị cài cắm mã độc hay tồn tại lỗ hổng bảo mật cấp phần cứng hay không. Đây chính là lý do Positive Labs phải tự mình vạch ra lộ trình nghiên cứu từ con số 0.

Hệ thống mới được gọi là LFI-26 (Laser Fault Injection). Cho đến năm 2022, các công ty Nga đã mua các giải pháp tương tự từ công ty ALPhANOV của Pháp và công ty Riscure của Hà Lan. Nước này chưa tự sản xuất hệ thống đa năng thuộc loại này.

Công nghệ này sử dụng bức xạ laser có định hướng để gây ra các sự cố có kiểm soát trong vi mạch với độ chính xác đến từng micro giây. Điều này giúp các chuyên gia xác định các lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ phần cứng của thiết bị. Các nghiên cứu tương tự được sử dụng để kiểm tra chip cho thẻ ngân hàng, máy ATM, ví tiền điện tử, điện thoại thông minh, thiết bị IoT, thiết bị điện tử ô tô và thậm chí cả tàu vũ trụ.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ giống như một công cụ tấn công mạng. Trên thực tế, các hệ thống như vậy được sử dụng cho mục đích ngược lại - tìm ra các lỗ hổng trước khi kẻ tấn công có thể khai thác chúng. Lỗ hổng càng được phát hiện sớm ở cấp độ chip, việc khắc phục càng dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn.

Theo Alexey Usanov, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu và phát triển Positive Labs, khu phức hợp nội bộ này là cần thiết để duy trì chuyên môn về bảo mật phần cứng và phân tích độc lập cả chip trong và ngoài nước.

LFI-26 đã trở thành một phần của dòng thiết bị nghiên cứu Positive Labs, bao gồm cả tổ hợp tác động điện từ EMFI-26 và hệ thống phân tích kênh phụ EMSCA-26. Thiết bị này cho phép các kỹ sư Nga phân tích độc lập cả chip nội địa lẫn các dòng chip nhập khẩu từ nước ngoài mà không cần gửi mẫu ra trung tâm kiểm thử quốc tế.

Positive Technologies chế tạo thành công tổ hợp LFI-26 đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực tự lực cánh sinh của ngành công nghệ Nga. Dù chặng đường nội địa hóa hoàn toàn chuỗi cung ứng bán dẫn từ khâu quang khắc đến đóng gói còn rất dài, nhưng việc làm chủ được công cụ kiểm định an ninh phần cứng tối tân như LFI-26 đã giúp Nga tự tay dựng lên tấm khiên bảo vệ vững chắc cho hạ tầng thông tin trọng yếu trước các nguy cơ an ninh mạng toàn cầu.