Iran đối mặt với "cuộc khủng hoảng" mới

(Ảnh: Prof. Amir Ayali/TAU)

Truyền thông Iran đưa tin nhiều khu vực tại miền Đông nước này ghi nhận sự xuất hiện ồ ạt của châu chấu Morocco - một trong những loài châu chấu di cư gây hại nguy hiểm nhất. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy hàng triệu con côn trùng bao phủ các cánh đồng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp. Châu chấu tàn phá cây trồng và đồng cỏ chăn nuôi, buộc chính quyền Iran phải khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch hại.

Loài châu chấu này được xem là một trong những loài dịch hại nguy hiểm nhất đối với cây trồng. Chúng có khả năng sinh sản rất nhanh khi mỗi con cái có thể đẻ từ 2 đến 4 ổ trứng trong vòng đời, mỗi ổ chứa trung bình khoảng 30 trứng. Loài này chủ yếu ăn các loại ngũ cốc, cây chà là, cây họ cam quýt, cây ăn quả, ô liu và sung...

Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), châu chấu là một trong những loài gây hại nghiêm trọng nhất đối với nhiều loại cây trồng canh tác. Không chỉ phá hoại mùa màng, châu chấu còn tiêu thụ lượng lớn thảm thực vật trên các đồng cỏ, làm gia tăng nguy cơ thiếu thức ăn cho gia súc.

(Ảnh: Yeni Şafak)

Giới chức y tế Iran nhận định loài châu chấu này không gây nguy hiểm trực tiếp đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cảnh báo đợt bùng phát đang đe dọa sinh kế của hàng nghìn hộ gia đình phụ thuộc vào nông nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng sự bùng phát bất thường của châu chấu Morocco có liên quan đến những biến động khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài. Iran hiện bước sang năm thứ 6 liên tiếp đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Tác động của biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu gia tăng càng làm tình trạng này thêm trầm trọng. Theo các chuyên gia địa phương, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, một số khu vực có thể mất tới 50% sản lượng thu hoạch.

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Cơ quan chức năng Iran đã tiến hành phun thuốc trừ sâu trên diện rộng nhằm đối phó với dịch châu chấu. Đồng thời, nông dân được khuyến cáo tạm thời không thu hoạch nông sản nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm hóa chất từ hoạt động phòng trừ dịch hại.

Sự bùng phát đột ngột của châu chấu Morocco được cho là do sự thay đổi mô hình thời tiết và điều kiện gây hạn.

Iran hiện đã bước sang năm thứ 6 liên tiếp thiếu nước sau nhiều năm quản lý nguồn nước kém hiệu quả. Sau khi bỏ hoang hệ thống dẫn nước ngầm cổ xưa qanat được người Ba Tư phát minh cách đây khoảng 3.000 năm, chính quyền Tehran đã xây dựng các đập nước nhằm tăng sản lượng nông nghiệp. Cách tiếp cận ngắn hạn trên đã góp phần khiến các con sông nhanh chóng bị khô cạn và hiện tượng này ngày càng trầm trọng hơn khi Trái đất ấm lên.



