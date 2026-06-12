Ông Trump: Mỹ sẽ đánh Iran rất mạnh đêm nay, quyết chiếm đảo 'huyết mạch dầu mỏ'

Ngày 11/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có khả năng chiếm đảo Kharg "trong tương lai không xa" - nơi được xem là huyết mạch kinh tế của Iran, đảm nhiệm khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo quân đội sẽ tấn công Iran "rất mạnh tối nay" khi hai nước nổ súng vào nhau trong lúc các cuộc đàm phán hòa bình bế tắc .

Ảnh vệ tinh chụp đảo Kharg, Iran. (Ảnh: Reuters)

“Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran (Hải quân, Không quân, Radar, Phòng không và tất cả hình thức phòng thủ khác cùng với hầu hết khả năng tấn công của nước này, đều bị phá hủy!), TỐI NAY", ôngTrump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh: “Vào thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm đảo Kharg và cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như chúng ta làm với Venezuela. Điều này đang mang lại lợi ích to lớn cho cả Venezuela và Mỹ”.

Mỹ và Iran trao đổi loạt cuộc tấn công trong hai ngày liên tiếp với việc ông Trump cảnh báo cuộc ném bom sẽ tiếp tục nếu không đạt được bản ghi nhớ thỏa thuận. Nhiều chuyên gia cho rằng việc cố gắng chiếm giữ hoặc tấn công đảo Kharg đòi hỏi số lượng lớn binh lính trên bộ - điều mà chính quyền ông Trump cho đến nay vẫn còn ngần ngại thực hiện.

Quân đội Mỹ từng tiến hành nhiều cuộc không kích lớn vào cơ sở quân sự trên đảo Kharg, nhưng những cuộc tấn công này cố tình tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của hòn đảo.

Đảo Kharg có diện tích bằng khoảng một phần ba Manhattan, được nhiều quan chức Mỹ mô tả là “đầu mối của toàn bộ nguồn cung dầu mỏ đến từ Iran”. Những cầu tàu của nó vươn ra vùng biển xung quanh đảo, nơi đủ sâu để chứa nhiều siêu tàu chở dầu, biến hòn đảo này thành địa điểm quan trọng cho việc phân phối dầu mỏ.

Theo CNN đưa tin, quan chức Nhà Trắng tin việc chiếm giữ hòn đảo này sẽ "làm phá sản hoàn toàn" Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).