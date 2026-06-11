Rơi trực thăng quân sự tại Pakistan, hơn 20 người thiệt mạng

Khói bốc lên từ vị trí trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan bị rơi, tại Muzaffarabad, vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, ngày 10/6/026. (Ảnh AP)

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ trực thăng quân sự Pakistan bị rơi. Vụ tai nạn xảy ra gần Muzaffarabad, thủ phủ khu vực Kashmir, trong bối cảnh cuộc biểu tình và đình công đang diễn ra do Ủy ban Hành động Awami chung phát động.

Ủy ban Hành động Awami chung là một liên minh gồm các nhóm khác nhau vừa bị cấm hoạt động gần đây. Quân đội Pakistan không đưa ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa cuộc biểu tình với vụ rơi trực thăng.

Vụ rơi trực thăng quân đội diễn ra vào thời điểm các biện pháp hạn chế an ninh nghiêm ngặt đang được áp đặt ở khu vực Kashmir. Lệnh hạn chế được đưa ra sau cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ liên minh các nhóm xã hội dân sự vừa bị cấm và lực lượng an ninh Pakistan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng hôm 7/6.

Các nhân chứng cho biết máy bay trực thăng đã rơi ngay sau khi cất cánh từ bãi đáp trực thăng. Xe cứu thương đã đến hiện trường và đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần đó.

Các video từ hiện trường vụ tai nạn trực thăng cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ phía sau các tòa nhà nơi chiếc trực thăng rơi xuống. Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn bao gồm 19 binh sĩ, một thiếu tá quân đội và hai đại tá.

"Các đội cứu hộ và tìm kiếm đã ngay lập tức đến hiện trường vụ tai nạn" - quân đội Pakistan cho biết.

Binh sĩ quân đội khiêng quan tài các quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng tại Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 11/6/2026 (Ảnh AP)

Sau đó, quân đội Pakistan xác nhận rằng chiếc trực thăng Mi-17 đã rơi do lỗi kỹ thuật và tất cả những người trên máy bay đều thiệt mạng. Đây là các binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Rangers do chính phủ Pakistan điều động để làm nhiệm vụ an ninh trong khu vực. Ở khu vực này, căng thẳng đã leo thang kể từ cuối tuần trước, khi các thành viên của một nhóm bất hợp pháp tấn công cảnh sát và lực lượng an ninh, sát hại 4 người.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn và tưởng niệm những người thiệt mạng. Trong các tuyên bố riêng biệt, họ đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về sự mất mát về nhân mạng và gửi lời chia buồn đến gia đình những người thiệt mạng.

Tai nạn trực thăng quân đội không phải là chuyện hiếm ở Pakistan. Vào tháng 9/2025, một trực thăng quân đội - trong một chuyến bay thường lệ - đã bị rơi ở miền Bắc Pakistan, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên trên máy bay thiệt mạng.