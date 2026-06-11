Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rơi trực thăng quân sự tại Pakistan, hơn 20 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Một máy bay trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan đã bị rơi do lỗi kỹ thuật ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Rơi trực thăng quân sự tại Pakistan, hơn 20 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ vị trí trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan bị rơi, tại Muzaffarabad, vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, ngày 10/6/026. (Ảnh AP)

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ trực thăng quân sự Pakistan bị rơi. Vụ tai nạn xảy ra gần Muzaffarabad, thủ phủ khu vực Kashmir, trong bối cảnh cuộc biểu tình và đình công đang diễn ra do Ủy ban Hành động Awami chung phát động.

Ủy ban Hành động Awami chung là một liên minh gồm các nhóm khác nhau vừa bị cấm hoạt động gần đây. Quân đội Pakistan không đưa ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa cuộc biểu tình với vụ rơi trực thăng.

Vụ rơi trực thăng quân đội diễn ra vào thời điểm các biện pháp hạn chế an ninh nghiêm ngặt đang được áp đặt ở khu vực Kashmir. Lệnh hạn chế được đưa ra sau cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ liên minh các nhóm xã hội dân sự vừa bị cấm và lực lượng an ninh Pakistan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng hôm 7/6.

Các nhân chứng cho biết máy bay trực thăng đã rơi ngay sau khi cất cánh từ bãi đáp trực thăng. Xe cứu thương đã đến hiện trường và đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần đó.

Các video từ hiện trường vụ tai nạn trực thăng cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ phía sau các tòa nhà nơi chiếc trực thăng rơi xuống. Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn bao gồm 19 binh sĩ, một thiếu tá quân đội và hai đại tá.

"Các đội cứu hộ và tìm kiếm đã ngay lập tức đến hiện trường vụ tai nạn" - quân đội Pakistan cho biết.

Rơi trực thăng quân sự tại Pakistan, hơn 20 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Binh sĩ quân đội khiêng quan tài các quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng tại Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 11/6/2026 (Ảnh AP)

Sau đó, quân đội Pakistan xác nhận rằng chiếc trực thăng Mi-17 đã rơi do lỗi kỹ thuật và tất cả những người trên máy bay đều thiệt mạng. Đây là các binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Rangers do chính phủ Pakistan điều động để làm nhiệm vụ an ninh trong khu vực. Ở khu vực này, căng thẳng đã leo thang kể từ cuối tuần trước, khi các thành viên của một nhóm bất hợp pháp tấn công cảnh sát và lực lượng an ninh, sát hại 4 người.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn và tưởng niệm những người thiệt mạng. Trong các tuyên bố riêng biệt, họ đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về sự mất mát về nhân mạng và gửi lời chia buồn đến gia đình những người thiệt mạng.

Tai nạn trực thăng quân đội không phải là chuyện hiếm ở Pakistan. Vào tháng 9/2025, một trực thăng quân đội - trong một chuyến bay thường lệ - đã bị rơi ở miền Bắc Pakistan, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên trên máy bay thiệt mạng.

Bất ngờ với thiết bị giải cứu hai phi công Mỹ trong vụ trực thăng bị Iran bắn rơi

PV

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh nhựa đường mới của Nga làm rung chuyển ngành cầu đường: Trộn thêm chai nhựa, cứng hơn, chịu nóng tốt hơn 23% so với thông thường

Phát minh nhựa đường mới của Nga làm rung chuyển ngành cầu đường: Trộn thêm chai nhựa, cứng hơn, chịu nóng tốt hơn 23% so với thông thường Nổi bật

Nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bắc Kinh

Nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bắc Kinh Nổi bật

Vụ đánh bom rúng động giữa trung tâm Bangkok khiến hơn 140 người thương vong: Toà tuyên án

Vụ đánh bom rúng động giữa trung tâm Bangkok khiến hơn 140 người thương vong: Toà tuyên án

22:22 , 11/06/2026
Đến cả nhân viên căng tin SpaceX cũng có thể thành triệu phú USD nhờ một chính sách đặc biệt

Đến cả nhân viên căng tin SpaceX cũng có thể thành triệu phú USD nhờ một chính sách đặc biệt

22:00 , 11/06/2026
Bát nổ tung gây bỏng nặng tại Haidilao, khách bức xúc vì chỉ được đền voucher 3,9 triệu đồng

Bát nổ tung gây bỏng nặng tại Haidilao, khách bức xúc vì chỉ được đền voucher 3,9 triệu đồng

21:34 , 11/06/2026
Tin xấu cho một loạt gã khổng lồ đang "tổng lực bao vây" Trung Quốc: Chẳng cần ai giúp, họ đã phản công!

Tin xấu cho một loạt gã khổng lồ đang "tổng lực bao vây" Trung Quốc: Chẳng cần ai giúp, họ đã phản công!

21:16 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên