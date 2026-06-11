Vụ đánh bom rúng động giữa trung tâm Bangkok khiến hơn 140 người thương vong: Toà tuyên án

Ngày 11/6, Tòa án Hình sự Nam Bangkok vừa chính thức tuyên án tử hình đối với hai bị cáo người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương, Trung Quốc) là Bilal Mohamed (tên khác là Adem Karadak) và Miraili Yusufu trong vụ đánh bom đền Erawan gây chấn động dư luận tại trung tâm Bangkok vào năm 2015. Bản án này khép lại quá trình tố tụng kéo dài hơn một thập kỷ, mang lại sự công lý muộn màng cho các nạn nhân và gia đình.

Vụ việc xảy ra vào tối 17 tháng 8 năm 2015, khi một quả bom tự chế đặt trong ba lô phát nổ tại đền Erawan ở giao lộ Ratchaprasong, một địa điểm du lịch sầm uất ngay trung tâm thủ đô Thái Lan. Vụ nổ kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 20 người, chủ yếu là du khách nước ngoài, và khiến hơn 120 người khác bị thương. Đây được đánh giá là cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Thái Lan trong nhiều năm, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng sâu sắc đến ngành du lịch cũng như tâm lý của người dân địa phương.

Vụ đánh bom khiến hơn 140 người thương vong

Ngay sau vụ tấn công, các cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn, dựa trên bằng chứng quan trọng từ hệ thống camera an ninh. Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc áo vàng, được xác định là Bilal Mohamed, đã để lại chiếc ba lô chứa chất nổ tại ghế đá gần ngôi đền trước khi rời khỏi hiện trường bằng xe tuk-tuk. Sự phối hợp chặt chẽ của bị cáo thứ hai, Miraili Yusufu, cũng được làm rõ thông qua hồ sơ liên lạc điện thoại, hoạt động mua sắm hóa chất chế tạo bom và việc trao đổi vật dụng tại ga tàu hỏa Hua Lamphong.

Quá trình xét xử vụ án gặp nhiều khó khăn và kéo dài do tính chất phức tạp, bao gồm việc chuyển hồ sơ từ Tòa án Quân sự sang Tòa án Hình sự dân sự vào năm 2019. Trong suốt các phiên tòa, hai bị cáo luôn phủ nhận các cáo buộc, đồng thời đưa ra những khiếu nại về việc bị đối xử không đúng mực trong quá trình điều tra ban đầu. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ các luận điểm này, khẳng định bằng chứng khoa học pháp y về vân tay, vật liệu nổ tại nơi ở của các bị cáo, cùng lời khai nhất quán của các nhân chứng là đủ cơ sở để kết tội.

2 thủ phạm bị kết án sau 11 năm

Phán quyết của Tòa án Hình sự Nam Bangkok khẳng định rõ ràng trách nhiệm của hai bị cáo đối với chuỗi hành vi tàn độc. Tòa kết luận họ phạm tội giết người có tính toán trước, cố ý gây nổ dẫn đến chết người và bị thương nghiêm trọng, cũng như tàng trữ trái phép vật liệu chiến tranh.

Ngoài bản án tử hình, tòa còn ra lệnh cho hai bị cáo phải bồi thường thiệt hại tài sản cho các cơ quan chính phủ như Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok, Bệnh viện Cảnh sát, Chính quyền Thủ đô Bangkok và Sở Giao thông và Vận tải với tổng số tiền hàng triệu baht. Các tang vật là thiết bị nổ và vật liệu chiến tranh bị tịch thu để tiêu hủy.

Đối với những người dân đã chứng kiến cảnh tượng tang thương tại Ratchaprasong năm xưa, đây là lời giải đáp cần thiết cho nỗi đau âm ỉ suốt 11 năm qua, khẳng định rằng dù thời gian có trôi đi, mọi tội ác đều phải đối mặt với công lý.