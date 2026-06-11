Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bát nổ tung gây bỏng nặng tại Haidilao, khách bức xúc vì chỉ được đền voucher 3,9 triệu đồng

| | Tài chính quốc tế

Sự cố kinh hoàng tại một quán ăn bình dân thuộc hệ thống Haidilao khiến thực khách bị bỏng sâu, nhưng cách xử lý hời hợt và đùn đẩy trách nhiệm của nhà hàng mới là điều khiến dư luận dậy sóng.

Vào ngày 9/6 vừa qua, trang Dumiao Finance đưa tin, một cư dân mạng ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi đang dùng bữa tại một quán ăn thuộc chuỗi Haidilao. Cụ thể, chiếc bát trên bàn đột nhiên nứt toác và nổ tung không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ nước dùng nóng hắt thẳng lên mu bàn tay của nữ thực khách. Theo chẩn đoán từ bệnh viện, nạn nhân bị bỏng sâu tới lớp hạ bì. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng hỗ trợ y tế, người quản lý cửa hàng lại liên tục thể hiện thái độ lạnh nhạt và né tránh trách nhiệm.

Hình ảnh bàn tay bị bỏng của nữ khách hàng khi bát tự vỡ tung tại một chi nhánh Haidilao

Nạn nhân bức xúc cho biết nhà hàng thậm chí còn đẩy trực tiếp sự việc sang cho công ty bảo hiểm xử lý, sau đó viện cớ bên bảo hiểm không làm việc vào cuối tuần để tiếp tục kéo dài thời gian giải quyết.Cập nhật diễn biến vào ngày 8/6, nạn nhân cho biết sau khi có sự can thiệp và hòa giải từ đường dây nóng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 12315, phía cửa hàng mới đồng ý bồi thường bằng một phiếu giảm giá (voucher) ăn uống trị giá khoảng 3,88 triệu đồng.

Đối với chi phí y tế, mặc dù nhà hàng đã hứa hẹn sẽ thanh toán nhưng đến nay tiền vẫn bặt vô âm tín, đồng thời họ cũng kiên quyết từ chối bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào khác. Đối mặt với cách xử lý thiếu thiện chí này, người phụ nữ bày tỏ sự thất vọng tột cùng và cảm thấy thực sự chạnh lòng trước thái độ vô cảm từ một thương hiệu lớn.

Để làm rõ sự việc, phóng viên đã chủ động liên hệ qua điện thoại với chi nhánh Haidilao nơi xảy ra sự cố. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi từ chối đưa ra bình luận với lý do không có thẩm quyền trả lời và cần phải báo cáo để xin ý kiến từ cấp trên. Tính đến thời điểm hiện tại, phía cửa hàng liên quan vẫn chưa có bất kỳ động thái gọi lại hay phản hồi chính thức nào trước truyền thông.

PV

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
hailidao

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh nhựa đường mới của Nga làm rung chuyển ngành cầu đường: Trộn thêm chai nhựa, cứng hơn, chịu nóng tốt hơn 23% so với thông thường

Phát minh nhựa đường mới của Nga làm rung chuyển ngành cầu đường: Trộn thêm chai nhựa, cứng hơn, chịu nóng tốt hơn 23% so với thông thường Nổi bật

Nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bắc Kinh

Nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bắc Kinh Nổi bật

Tin xấu cho một loạt gã khổng lồ đang "tổng lực bao vây" Trung Quốc: Chẳng cần ai giúp, họ đã phản công!

Tin xấu cho một loạt gã khổng lồ đang "tổng lực bao vây" Trung Quốc: Chẳng cần ai giúp, họ đã phản công!

21:16 , 11/06/2026
Trận động đất mạnh tại Philippines: Tìm thấy 53 thi thể nạn nhân

Trận động đất mạnh tại Philippines: Tìm thấy 53 thi thể nạn nhân

21:13 , 11/06/2026
Tổng thống Donald Trump: Mỹ phóng 49 tên lửa Tomahawk vào Iran

Tổng thống Donald Trump: Mỹ phóng 49 tên lửa Tomahawk vào Iran

20:52 , 11/06/2026
Một quần đảo bất ngờ thành tâm điểm: Mục tiêu mới của Mỹ?

Một quần đảo bất ngờ thành tâm điểm: Mục tiêu mới của Mỹ?

19:46 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên