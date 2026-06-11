Trận động đất mạnh tại Philippines: Tìm thấy 53 thi thể nạn nhân

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Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Philippines (BFP) hôm 11/6 đã công bố thông tin cập nhật về trận động đất có cường độ 7,8 ở nước này. Công tác tìm kiếm và cứu nạn hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương sang ngày thứ tư.

BFP xác nhận hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trước đó, BFP đã đặt các khu vực 11 và 12 trong tình trạng báo động đỏ, huy động tổng cộng 3.441 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người dân. Theo các nguồn tin, có khoảng 31 người vẫn đang mất tích sau vụ động đất.

Đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại ở General Santos, miền Nam Philippines, ngày 11/6/2026, sau trận động đất mạnh (Ảnh: AP)



Con số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất nói trên cao hơn mức 45 người tử vong do Hội đồng Quốc gia về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Quản lý thảm họa Philippines (NDRRMC) công bố hôm 10/6. Phát biểu trên truyền hình Philippines, người phát ngôn BFP Annalee Arroyo cho biết số nạn nhân được tìm thấy hiện vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính.

Chính quyền Philippines đã cung cấp hơn 26 triệu Peso (khoảng 426.000 USD) hàng hóa cứu trợ bao gồm thực phẩm, tiền mặt và các khoản hỗ trợ khác. Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự, 180 máy bay, trực thăng, tàu thuyền và xe tải của chính phủ và quân đội đã đồng thời được triển khai để ứng phó với thảm họa.

Tìm kiếm cứu hộ tại một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố General Santos, miền Nam Philippines, ngày 10/6/2026 (Ảnh: AP)

Ngày 11/6, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã trực tiếp thị sát các khu vực bị tàn phá tại thành phố General Santos và chỉ đạo các cơ quan liên quan ưu tiên khôi phục hệ thống y tế, cũng như tăng cường công tác chăm sóc người bị thương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Ted Herbosa đã đến kiểm tra Bệnh viện tỉnh Sarangani tại thị trấn Malungon nhằm đánh giá tình trạng bệnh nhân và mức độ an toàn kết cấu của cơ sở này.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm thành phố General Santos, nơi bị tàn phá bởi động đất, ngày 10/6/2026 (Ảnh: Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines/AP)



Bộ Lao động và Việc làm Philippines cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Francis Tolentino yêu cầu Trung tâm An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp thành lập các đội cứu hộ chuyên trách để huấn luyện và điều động tới các khu vực khẩn cấp.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines thông tin rằng tính đến ngày 11/6 đã ghi nhận hơn 2.223 dư chấn động đất với cường độ từ 1,2 đến 6,4. Hiện có khoảng 6.995 người đang tạm trú tại các khu sơ tán, sau khi trận động đất làm hư hại hơn 12.600 ngôi nhà ở các thị trấn và thành phố. Một số hộ dân đã được phép trở về nhà sau khi cơ quan chức năng xác nhận nơi ở không bị hư hại nghiêm trọng, trong khi nhiều người khác tiếp tục ở nhờ nhà người thân. Nhiều khu vực vẫn chưa có điện, và nhiều ngôi nhà vẫn bị cô lập do lở đất.















