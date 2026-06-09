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Động đất Philippines: Thương vong tăng, sóng thần tới Nhật Bản

| | Tài chính quốc tế

Động đất ở Philippines sáng 8-6 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Một số tòa nhà đã sụp đổ và cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại do động đất ở TP General Santos. Thiệt hại do sóng thần được báo cáo ở ít nhất một làng ven biển. 

Sóng nhỏ hơn xuất hiện ở Indonesia và Palau, xa hơn nữa là ở miền Nam Nhật Bản.

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Một số tòa nhà đã sụp đổ hoặc bị hư hại do động đất ở Philippines hôm 8-6. Ảnh: AP

Trận động đất cũng gây ra một vụ sạt lở đất ở tỉnh Sarangani, miền Nam Philippines, khiến 13 người thiệt mạng. Bốn người khác ở Sarangani tử vong vì những lý do chưa rõ ràng, theo quan chức phụ trách giảm trừ thiên tai tỉnh Sarangani Rene Punzalan.

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PIVS) Teresito Bacolcol bình luận: “Đó là một trận động đất mạnh”, đồng thời cảnh báo người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi quay trở lại các tòa nhà và nhà cửa bị hư hại vì chúng có thể sụp đổ do dư chấn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh hủy bỏ các lớp học và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa lập tức hành động. Ông tuyên bố “chúng tôi sẽ không bỏ rơi Mindanao”.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết mối đe dọa sóng thần phần lớn đã qua khoảng 5 giờ sau trận động đất. Các quan chức Philippines cũng dỡ bỏ cảnh báo sóng thần vào giữa buổi chiều 8-6.

Tại Nhật Bản, sóng thần được nhìn thấy tràn vào Okinawa và các khu vực khác sau trận động đất mạnh ở Philippines. 

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), một cơn sóng thần nhỏ được quan sát thấy trên đảo chính Okinawa vào khoảng 12 giờ 18 phút trưa 8-6 (giờ địa phương).

Một cơn sóng thần nhỏ khác xuất hiện tại đảo Chichijima thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, cách trung tâm Tokyo khoảng 1.000 km về phía Nam, lúc khoảng 13 giờ 46 phút chiều.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động

Từ Khóa:
động đất

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