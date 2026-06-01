Mỹ định dùng tài sản của Iran để bồi thường cho đồng minh, Tehran phản ứng gắt

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 7/6 tuyên bố rằng các nước trong khu vực "không ở vị thế có thể yêu cầu bồi thường".

Đây là phản ứng của ông Gharibabadi trước thông tin rằng Mỹ có thể sử dụng tài sản của Iran để chi trả cho các đồng minh trong khu vực vì những thiệt hại liên quan đến xung đột.

Trong một bài đăng trên X, ông Gharibabadi nói thêm rằng tài sản của Iran "không phải là chiến lợi phẩm đối với Washington, cũng không phải là quỹ thanh toán cho các đồng minh của họ".

Trước đó, hôm 6/6, Reuters dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết rằng Mỹ sẽ cung cấp tài sản của Iran cho các đồng minh vùng Vịnh để hỗ trợ việc tái thiết và sửa chữa những thiệt hại trong tương lai do Iran gây ra.

Nguồn tin cho biết Mỹ cũng sẽ xem xét việc sử dụng số tài sản đó để hỗ trợ sửa chữa các thiệt hại trong quá khứ, đồng thời nói thêm rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo một nhóm đánh giá chi phí thiệt hại mà Iran đã gây ra cho các đồng minh vùng Vịnh.

Ông Gharibabadi khẳng định rằng bất kỳ hành động tịch thu, chuyển nhượng hoặc phân bổ tài sản nào của Iran mà không có sự đồng ý của chính phủ Iran sẽ cấu thành "một hành vi sai trái mới theo luật pháp quốc tế", dẫn đến trách nhiệm pháp lý của Mỹ vào thời điểm Washington tuyên bố đang tìm kiếm đàm phán và sự thấu hiểu với Tehran.

Ông cho biết thêm, một động thái như vậy cũng sẽ dẫn đến "phản ứng thích đáng" từ phía Iran, nhưng không làm rõ chi tiết.

Ông Gharibabadi cho rằng một số chính phủ trong khu vực đã đặt lãnh thổ và các cơ sở của họ "vào trạng thái phục vụ" cho hành vi chống lại Iran và do đó không ở vị thế có thể yêu cầu bồi thường. Ông tuyên bố các chính phủ đó phải bồi thường đầy đủ cho Iran vì những thiệt hại đã gây ra cho nước này.

Trong giai đoạn xung đột, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào một số quốc gia vùng Vịnh, với tuyên bố rằng họ đang nhắm vào các lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực.

Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu Rystad Energy hồi tháng 4, xung đột tại Trung Đông có thể khiến khu vực này phải gánh chịu chi phí sửa chữa lên tới 58 tỷ USD chỉ riêng đối với cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng.

Iran đã yêu cầu Mỹ giải phóng một phần số tiền bị phong tỏa của nước này theo khuôn khổ mà 2 nước đang đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột.