Phát minh của Nga có thể tác động mạnh vào ngành năng lượng: Không cần đi xa vẫn "đào" ra điện từ lòng đất

Giải pháp truyền thống hiện nay là sử dụng hệ thống pin lưu trữ hoặc ắc quy. Tuy nhiên, các nguồn năng lượng di động này lại bộc lộ rõ nhược điểm lớn là tuổi thọ giới hạn và yêu cầu phải được sạc hoặc thay thế định kỳ. Giữa điều kiện thực địa khắc nghiệt, việc duy trì một chuỗi cung ứng chỉ để thay pin cho các trạm cảm biến phân tán là một sự lãng phí rất lớn về cả thời gian lẫn chi phí.

Các nhà khoa học Nga đã đề xuất việc tạo ra điện từ sự chuyển động của nước ngầm. Các chuyên gia từ Đại học Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk (NSTU NETI) đã phát triển một máy phát điện chuyển đổi năng lượng nước thành điện áp. Nguồn năng lượng này có thể hữu ích cho việc cung cấp năng lượng cho các cảm biến, thiết bị địa vật lý và các thiết bị khác trong quá trình làm việc ở những khu vực khó tiếp cận.

Công nghệ này đặc biệt quan trọng đối với công tác thăm dò địa chất, vì không phải lúc nào cũng có thể kết nối với lưới điện hoặc sạc pin thường xuyên tại hiện trường. Do đó, các nhà khoa học đã đề xuất khai thác năng lượng từ sự chuyển động của nước ngầm qua các lớp đá xốp. Khi nước chảy qua đất, nó mang theo một số hạt mang điện tích, trong khi những hạt khác vẫn nằm trên bề mặt đá. Sự phân tách điện tích này tạo ra điện áp.

Để hiểu được lượng năng lượng có thể được khai thác theo cách này, các chuyên gia nghiên cứu các đặc tính của đất: khả năng thấm nước, điện tích bề mặt và cách các hạt trong đá hoạt động. Hàm lượng nước đặc biệt quan trọng: đất càng nhiều nước, điều kiện để tạo ra hiệu ứng điện mong muốn càng tốt.

Bản thân máy phát điện này tương đối đơn giản. Các điện cực được đặt trong đất xốp ở các độ cao khác nhau, và nước ngầm di chuyển giữa chúng dưới áp suất riêng của nó. Điều này tạo ra điện áp giữa các điện cực, có thể được sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị và cảm biến địa vật lý một cách tự động trong quá trình khảo sát thực địa.

Giải pháp máy phát điện từ nước ngầm của các nhà khoa học Nga đã mở ra một tư duy mới. Thay vì cố gắng tối ưu hóa dung lượng pin hoặc vận chuyển những khối nguồn nặng nề ra thực địa, việc cộng sinh trực tiếp với năng lượng từ môi trường xung quanh chính là chìa khóa để duy trì dòng chảy dữ liệu khảo sát không bao giờ ngắt quãng. Đây hứa hẹn sẽ là một công cụ trợ lực quan trọng cho các chiến dịch địa chất thế hệ mới trong tương lai gần.