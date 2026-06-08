Nghị sĩ Đức Steffen Kotre, thành viên đảng đối lập cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), cho rằng chính quyền Đức không muốn điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí Nord Stream. Ông đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Ông Kotre nhắc lại trên thực tế, Chính phủ liên bang Đức đã không tiến hành một cuộc điều tra chính trị đúng nghĩa về vụ việc.

“Họ liên tục viện dẫn rằng Tổng Công tố Liên bang đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, đó chỉ là khía cạnh pháp lý của vấn đề. Trong khi đó, ngay từ đầu, Chính phủ liên bang lẽ ra phải đồng hành về mặt chính trị với cuộc điều tra này, nhưng họ đã không làm như vậy”, ông nói.

Theo nghị sĩ AfD, chính quyền Đức không muốn làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc vì điều đó có thể dẫn đến những kết luận không mong muốn.

“Họ không muốn điều tra những tình tiết này, bởi khi đó có thể sẽ lộ ra rằng Ukraine không hành động một mình mà Mỹ cũng có liên quan”, ông Kotre nhận định.

Ông cũng nhắc tới những phát biểu trước đây của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc đường ống sẽ bị ngăn chặn nếu Nga đưa quân vào Ukraine.

“Còn có nhiều tuyên bố khác cho thấy Mỹ ít nhất đã biết về những gì đang diễn ra, nếu không muốn nói là đã hỗ trợ trực tiếp”, vị nghị sĩ nói thêm.

Theo ông Kotre, đây chính là lý do khiến Chính phủ Đức thiếu quyết tâm để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

Ông cho rằng việc khí đốt không còn chảy vào Đức cũng phù hợp với lợi ích của chính phủ tiền nhiệm.

“Một mặt là để duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga, mặt khác là từ bỏ khí đốt hoàn toàn, vì hệ tư tưởng cánh tả tự do cho rằng có thể phát triển mà không cần khí đốt. Theo tôi, điều đó không đúng”, ông nói.

Vì vậy, theo nghị sĩ này, quá trình điều tra liên tục bị trì hoãn.

“Chúng tôi cũng có thông tin cho thấy Hải quân Đức đã đến hiện trường quá muộn. Các thiết bị cần thiết không có sẵn. Chúng tôi biết rằng chưa từng có một cuộc nghiên cứu đầy đủ nào về cách các vụ nổ xảy ra. Những dữ liệu hiện có cũng không được phân tích một cách toàn diện”, ông liệt kê.

Theo ông, những điều này cho thấy giới chức Đức thực tế không muốn tiến hành điều tra vụ việc.

“Và theo quan điểm của tôi, điều đó chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất: Mỹ có liên quan tới những gì đã xảy ra”, đại diện AfD nói thêm.

Các vụ nổ trên hai tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu là Nord Stream 1 và Nord Stream 2 xảy ra ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều không loại trừ khả năng đây là hành động phá hoại có chủ đích.

Công ty vận hành Nord Stream AG khi đó cho biết mức độ hư hại đối với các đường ống là chưa từng có tiền lệ và chưa thể xác định thời gian sửa chữa.

Văn phòng Tổng Công tố Nga đã mở vụ án với cáo buộc hành động khủng bố quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhiều lần yêu cầu được tiếp cận dữ liệu liên quan đến vụ nổ Nord Stream nhưng chưa bao giờ nhận được.

Năm 2023, nhà báo Mỹ đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh công bố một cuộc điều tra, trong đó dẫn nguồn tin cho rằng các thiết bị nổ dưới các đường ống dẫn khí của Nga được thợ lặn Hải quân Mỹ gài vào tháng 6/2022 dưới vỏ bọc cuộc tập trận Baltops với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy.

Theo ông Hersh, quyết định tiến hành chiến dịch được đưa ra bởi Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden.

Sau đó, Lầu Năm Góc nói với RIA Novosti rằng Mỹ không liên quan đến vụ phá hoại các đường ống dẫn khí của Nga.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg diễn ra từ ngày 3-6/6. RIA Novosti là đối tác thông tin chính thức của sự kiện.