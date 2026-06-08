Iran dọa phong toả eo biển Bab al-Mandab nếu Israel tiếp tục leo thang căng thẳng

Theo truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm Chủ nhật (7/6), cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Velayati cảnh báo Iran có thể phong tỏa thêm một hành lang hàng hải quan trọng khác ở Trung Đông.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel cảnh báo sẽ có phản ứng "mạnh mẽ" trước loạt tên lửa mà Tel Aviv cáo buộc được phóng từ Iran, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ đầu tháng 4.

Nằm giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, Bab al-Mandab là một trong những tuyến hàng hải chiến lược, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động thương mại giữa châu Âu, châu Á và khu vực Trung Đông.

Phát biểu trên kênh Press TV , ông Velayati nhấn mạnh: "Tình hình an ninh hiện tại ở Bab al-Mandab không nên khiến đối phương đưa ra những tính toán sai lầm".

Ảnh vệ tinh về Eo biển Bab al-Mandab. Ảnh: Getty Images

Ông đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới các đối thủ của Tehran, rằng "sự lựa chọn nằm ở phía đối phương: hoặc chấm dứt những hành động thiếu khôn ngoan, hoặc tìm kiếm một phương trình cân bằng nhằm dung hòa các lợi ích đối lập".

Giới quan sát nhận định Iran có thể sử dụng ảnh hưởng đối với lực lượng Houthi tại Yemen để gây sức ép lên hoạt động hàng hải tại Bab al-Mandab. Nếu kịch bản này xảy ra, chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường năng lượng thế giới có nguy cơ chịu thêm những tác động đáng kể.

Tổng thống Trump điện đàm Thủ tướng Netanyahu

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 7/6, trong đó ông kêu gọi nhà lãnh đạo Israel tạm thời không tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran.

Theo nguồn tin, ông Trump nhấn mạnh rằng, việc tiếp tục leo thang quân sự có thể phá hỏng những nỗ lực ngoại giao vốn đang ở giai đoạn nhạy cảm và làm suy giảm cơ hội đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi quân đội Israel thông báo đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa được phóng từ Iran.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times , ông Trump khẳng định Israel sẽ phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được với Iran.

"Tôi là người đưa ra quyết định. Tôi quyết định mọi việc. Ông Netanyahu không phải là người đưa ra quyết định. Ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác", ông Trump nói với tờ Financial Times .

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các vụ phóng tên lửa mới nhất của Iran sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.

"Chúng ta hãy xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng đó là những cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào", ông Trump nói.