Israel và Iran tấn công lẫn nhau, giá dầu lại nhảy dựng hơn 4%

Giá dầu Brent tương lai tăng 4,42 USD, tương đương 4,47%, lên 97,15 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng 4,07 USD, tương đương 4,50%, lên 94,61 USD/thùng. Giá tăng xóa sạch mức giảm của thứ Sáu tuần trước.

Ngày 8/6, Israel thông báo đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở phía tây nam Iran, cùng các đợt tấn công khác vào các mục tiêu quân sự.

Cuộc tấn công diễn ra bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo.

Trong đợt tấn công đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 đến nay, Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu tại khu phức hợp hóa dầu Mahshahr. Một quan chức nói với hãng thông tấn Fars của Iran rằng một số bộ phận của nhà máy đã bị hư hại.

Căng thẳng leo thang khiến hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến và khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz dần tan biến. Giá dầu đã tăng gần 60% kể từ khi chiến sự bắt đầu vào cuối tháng Hai. Song, con số hiện tại vẫn thấp hơn mức kỷ lục tháng 3 khi dầu Brent đạt 120 USD/thùng.

Hôm Chủ nhật, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel để trả đũa các cuộc tấn công vào Lebanon. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến trên diện rộng vẫn nằm trong tầm tay.

Iran đã coi việc ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình với Washington.

Israel đã tấn công Lebanon từ tháng Ba, sau khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn bắn tên lửa và máy bay không người lái qua biên giới. Ngày 3/6, Lebanon và Israel tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Washington.

Theo Reuters