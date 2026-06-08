Kinh hoàng khoảnh khắc máy bay mất kiểm soát trên mặt đất rồi nổ tung, toàn bộ người trong khoang thiệt mạng

Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào buổi chiều ngày 8/6 tại sân bay quốc tế La Romana (Cộng hòa Dominica) khiến hai phi công thiệt mạng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen dày đặc bốc cao từ khu vực máy bay rơi, trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy từ phần xác máy bay.

Cột khói cao bốc lên từ hiện trường vụ việc

Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream đăng ký tại Mỹ vừa bay từ Puerto Rico đến Cộng hòa Dominica. Sau khi tiếp nhiên liệu tại La Romana, máy bay dự kiến thực hiện chuyến bay thuê bao đến thành phố Austin, bang Texas (Mỹ).

Đáng chú ý, máy bay được lên kế hoạch đón cựu ngôi sao bóng chày Yadier Molina cùng gia đình. Sau vụ việc, Molina đã đăng tải thông điệp trên Instagram bày tỏ sự đau buồn:

"Xin gửi lời chia buồn tới các phi công và gia đình của họ. Chiếc máy bay này đang trên đường đến đón tôi, gia đình và bạn bè ở Texas để đưa chúng tôi trở về Puerto Rico. Thật sự quá đau lòng."

Theo thông tin ban đầu, chỉ vài phút sau khi cất cánh, tổ lái đã báo cáo sự cố kỹ thuật và quyết định quay đầu khẩn cấp về sân bay.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay sơ bộ cho thấy chiếc Gulfstream đã bay vòng quanh khu vực sân bay trước khi cố gắng tiếp cận đường băng để hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, máy bay được cho là mất ổn định trong quá trình tiếp cận và rơi xuống bên trong khuôn viên sân bay.





Chiếc Gulfstream thuộc sở hữu của một công ty hàng không điều hành chuyên phục vụ các chuyến bay doanh nhân. Thời điểm gặp nạn, trên máy bay chỉ có hai thành viên tổ lái. Cả hai đều được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hỏa, đội cứu hộ sân bay cùng các đơn vị an ninh hàng không đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai công tác ứng cứu.

Các điều tra viên và chuyên gia kỹ thuật cũng bắt đầu thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ việc.

Giới chức hàng không Cộng hòa Dominica cho biết sẽ mở cuộc điều tra toàn diện, tập trung làm rõ sự cố mà tổ lái đã báo cáo trước khi thực hiện nỗ lực quay trở lại sân bay.

Nguồn: Daily Mail