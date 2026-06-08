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Không phải Nga, đây mới là quốc gia phát minh máy bay nhanh nhất thế giới, đạt 95% tốc độ âm thanh, xuyên Đại Tây Dương chỉ mất 6 giờ

| | Tài chính quốc tế

Không phải Nga, đây mới là quốc gia phát minh máy bay nhanh nhất thế giới, đạt 95% tốc độ âm thanh, xuyên Đại Tây Dương chỉ mất 6 giờ

Máy bay phản lực thương mại Global 8000 của Bombardier đã lập kỷ lục về tốc độ sau chuyến bay từ Canada đến Pháp chỉ trong hơn 6 giờ.

Chuyến bay xuyên Đại Tây Dương này chở khách đến giải đua xe Công thức 1 Monaco. Bombardier cho biết chuyến bay đã chứng minh khả năng hoạt động của máy bay phản lực thương mại tầm xa với vận tốc tối đa Mach 0,95 (95% tốc độ âm thanh, tương đương 1.173 km/h) và tầm xa 8.000 hải lý.

Hãng Bombardier của Canada đang quảng bá Global 8000 là máy bay phản lực thương mại hàng đầu của tập đoàn. Chiếc máy bay này vừa có tốc độ, có khả năng bay tầm xa và khoang hành khách được thiết kế đặc biệt để giảm mệt mỏi cho khách trên các chuyến bay liên lục địa.

Mặc dù công ty không công bố chính xác thời gian bay ngoài thông báo chuyến bay hoàn thành sau hơn 6 giờ, chuyến bay này vẫn gây ấn tượng khi có thể chở hành khách từ bắc Mỹ đến châu Âu với tốc độ cao.

Tốc độ tối đa Mach 0.95 của máy bay khiến Global 8000 trở thành một trong những máy bay phản lực thương mại nhanh nhất trong ngành. Tầm bay 8.000 hải lý của nó giúp phục vụ những khách hàng cần di chuyển đường dài không ngừng nghỉ giữa các điểm đến quan trọng trên toàn cầu.

Máy bay này bay ở độ cao 820 mét. Hãng tuyên bố đây là độ cao khoang hành khách thấp nhất trong sản xuất máy bay thương mại. Độ cao thấp hơn giúp hành khách đỡ mệt mỏi hơn. Đây sẽ là yếu tố quan trọng đối với các chuyến bay đường dài.

Máy bay bao gồm bốn không gian riêng biệt và một nhà bếp đầy đủ tiện nghi, cho phép hành khách làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi trong các chuyến bay dài.

Bombardier cho biết Global 8000 có hiệu suất cất cánh và hạ cánh tương đương với máy bay phản lực hạng nhẹ. Điều này giúp máy bay có thể hoạt động tại nhiều sân bay hơn tới 30% so với các đối thủ cạnh tranh.

Theo IE

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Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
nga, máy bay

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