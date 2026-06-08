Động đất 7,8 độ ở Philippines: Ít nhất 15 người thiệt mạng, 200 người bị thương, người dân sơ tán khẩn cấp tránh sóng thần

Số người thương vong gia tăng

Một trận động đất cực mạnh đã xảy ra tại Philippines vào sáng 8/6, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương và buộc hàng nghìn người dân ven biển phải khẩn cấp sơ tán lên khu vực cao hơn do lo ngại sóng thần.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất có độ lớn 7,8, xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km dưới lòng đất. Trước đó, cơ quan này từng đánh giá cường độ động đất ở mức 8,2 độ.

Tâm chấn được xác định nằm ngoài khơi đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Ngay sau rung chấn, hàng loạt cảnh báo sóng thần đã được phát đi, yêu cầu người dân tại các khu vực ven biển nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Giới chức Philippines cho biết ít nhất 37 công trình, chủ yếu là các tòa nhà thương mại, đã bị hư hại do động đất.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS), tính đến 11h00 giờ địa phương, đã ghi nhận 138 dư chấn kể từ khi trận động đất chính xảy ra.

Ông Rodrigo Sosmena, Giám đốc Văn phòng Phòng vệ Dân sự địa phương, cho biết 12 trong số các trường hợp tử vong được ghi nhận tại vùng Soccsksargen, khu vực gồm các tỉnh South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani và thành phố General Santos.

Tại thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani, ông Benjie Ancheta, Cảnh sát trưởng địa phương, cho biết trụ sở cảnh sát đã xuất hiện các vết nứt ngay sau trận động đất xảy ra trong lúc lực lượng này đang tổ chức lễ chào cờ.

Ông cũng cho biết một tòa nhà của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee đã bị sập do rung chấn.

"Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua", ông Ancheta nói.

Dù chưa ghi nhận thương vong ngay tại khu vực này, nhiều người đã ngất xỉu do hoảng loạn sau trận động đất.

Cảnh báo sóng thần được phát đi tại nhiều quốc gia

Trong thông báo chính thức, PHIVOLCS cảnh báo: "Dựa trên cơ sở dữ liệu mô phỏng sóng thần tại địa phương, chiều cao sóng có thể vượt quá 1 mét so với mực nước triều bình thường và thậm chí còn cao hơn tại các vịnh kín hoặc eo biển."

Cơ quan này cho biết những đợt sóng thần đầu tiên được dự báo xuất hiện từ 7h37 đến 9h37 sáng theo giờ Philippines và có thể kéo dài trong nhiều giờ.

Giới chức xác nhận sóng thần cao khoảng 1 mét đã xuất hiện tại một số khu vực ven biển gần tâm chấn.

Cảnh báo sóng thần cũng được phát đi tại nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Philippines, Indonesia, Nhật Bản và Australia, dù một số cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), các đợt sóng cao từ 3 cm đến 0,8 mét đã được ghi nhận tại Palau, Indonesia và khu vực Davao của Philippines.

Động đất 7,8 độ ở Philippines

Người dân sinh sống tại các vùng ven biển Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat và South Cotabato được yêu cầu lập tức sơ tán lên vùng cao hoặc di chuyển sâu vào đất liền.

Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos Jr., cũng phát đi thông điệp khẩn cấp: "Đừng chờ đợi. Mạng sống của bạn quan trọng hơn bất cứ thứ gì bị bỏ lại phía sau."

Trong khi đó, các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra với cường độ dao động từ 1,3 đến 3,7 độ.

Trước đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã phát cảnh báo về khả năng xuất hiện các đợt sóng thần nguy hiểm dọc bờ biển Indonesia, Philippines, Palau, Đài Loan và Papua New Guinea.

Tại khu vực Nam Thái Bình Dương, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia New Zealand (NEMA) cho biết trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến nước này.

Cơ quan này nhấn mạnh: "Dựa trên các thông tin hiện có và đánh giá của các cố vấn khoa học, trận động đất nhiều khả năng không tạo ra sóng thần có thể tác động đến New Zealand."

Philippines và Indonesia đều nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới, kéo dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga. Đây là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn và các hiện tượng địa chất cực đoan.

Nguồn: Daily Mail