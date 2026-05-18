Động đất mạnh 5,2 độ ở Trung Quốc chôn vùi hàng chục ngôi nhà, 2 người thiệt mạng, hơn 7.000 người sơ tán

Theo Phạm Trang | 18-05-2026 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Một trận động đất mạnh 5,2 độ richter xảy ra tại khu vực phía tây nam Trung Quốc vào rạng sáng 18/5 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp và gây ảnh hưởng đến giao thông tại địa phương.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV và hãng thông tấn Tân Hoa Xã, trận động đất xảy ra tại khu vực thuộc Quảng Tây, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành phố Liễu Châu. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Giới chức xác nhận đã có 2 người tử vong, 1 người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, 4 người khác được đưa tới bệnh viện điều trị, tuy nhiên không ai rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết có tổng cộng 13 tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra vào sáng sớm. Hơn 7.000 người dân tại Liễu Châu đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông khi ngành đường sắt đang tiến hành kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống hạ tầng đường ray sau rung chấn.

Dù vậy, các hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, khí đốt cùng giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng hiện vẫn hoạt động bình thường, theo truyền thông Trung Quốc.

Hiện công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiếp tục.

Theo Phạm Trang

