Quốc gia 'cuồng' Bitcoin vừa bán 10.000 BTC trị giá gần 1 tỷ USD, kho dự trữ sẽ cạn vào tháng 9 này: Chuyện gì đây?

Bhutan vừa bí mật xả thêm một phần kho dự trữ Bitcoin: 100 BTC (tương đương 8,1 triệu USD). Động thái kéo dài chuỗi bán tháo tiền số liên tục của chính phủ Bhutan, mà theo các nhà phân tích, là chiến lược quản lý ngân khố chủ động hơn là dấu hiệu bi quan về thị trường.

Xu hướng bán ra này đã bắt đầu từ năm ngoái và kéo dài sang năm 2026. Công ty phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence nhận định trên mạng xã hội X: “Với tốc độ bán hiện tại, kho dự trữ Bitcoin của Bhutan sẽ hoàn toàn cạn kiệt trước thời điểm cuối tháng 9 năm nay”.

Theo dữ liệu từ Arkham, quốc gia vùng Đông Himalaya này đã bán số Bitcoin trị giá khoảng 230,39 triệu USD kể từ đầu năm đến nay, với tốc độ xả hàng đều đặn khoảng 50 triệu USD mỗi tháng. Dữ liệu cho thấy khối lượng tài sản Bitcoin hiện tại của Bhutan chỉ còn khoảng 252 triệu USD (tương đương 3.100 BTC), sụt giảm nghiêm trọng so với mức đỉnh gần 13.000 BTC vào cuối năm 2024. 10.000 BTC tương đương gần 800.000 USD đã bị ‘xả’ không phanh.

Hiện tại, Druk Holding Investments (quỹ đầu tư quốc gia của Bhutan) và ban quản lý dự án Thành phố Thông minh Gelephu vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc.

Trao đổi với tờ Decrypt, bà Lacie Zhang, nhà phân tích nghiên cứu tại Bitget Wallet, khẳng định các giao dịch chuyển tiền này phản ánh một chiến lược quản lý ngân khố quốc gia chủ động, chứ không phải là tín hiệu tiêu cực của thị trường.

Được biết, vương quốc Bhutan tự xây dựng mỏ vàng kỹ thuật số của mình thông qua hoạt động khai thác (mining) quy mô lớn do nhà nước tài trợ từ năm 2019, tận dụng nguồn thủy điện dư thừa dồi dào của đất nước.

“Điểm mấu chốt là các đợt bán này nhằm hiện thực hóa lợi nhuận thu được từ hoạt động khai thác Bitcoin bằng năng lượng xanh. Nguồn vốn này giúp tài trợ cho các dự án phát triển quốc gia và đa dạng hóa quỹ dự trữ, trong khi chính phủ vẫn duy trì được một vị thế nắm giữ tài sản này trong dài hạn”, bà Zhang phân tích.

Chuyên gia này lưu ý thêm rằng phương thức tiếp cận của Bhutan đánh dấu bước tiến hóa trong tư duy của các chính phủ về Bitcoin. Họ không còn xem nó như một loại vàng kỹ thuật số để cất giấu vô thời hạn trong kho, mà là một tài sản chiến lược có tính thanh khoản cao. Điều này có thể khuyến khích các quốc gia khác khám phá và áp dụng các mô hình quản lý ngân khố tương tự trong tương lai.

Mặc dù các công ty phân tích đưa ra mốc thời gian cạn kiệt kho dự trữ vào tháng 9, ông Markus Levin, đồng sáng lập XYO, lại cho rằng các đợt bán của Bhutan mang tính chất ngắt quãng hơn là một hệ thống xả hàng cố định.

“Dự báo của Arkham dựa trên giả định rằng Bhutan sẽ tiếp tục bán với tốc độ không đổi. Nhưng thực tế không phải vậy. Họ bán theo từng đợt chứ không xả đều đặn”, ông Levin chia sẻ.

Lịch sử giao dịch cho thấy chiến dịch chốt lời của quốc gia này diễn ra khá thất thường. Họ bắt đầu bằng việc bán 2.077 BTC (trị giá 163 triệu USD) vào cuối năm 2024, tiếp theo là các đợt bán lớn mang tính thời điểm bao gồm khoản tiền 100 triệu USD vào tháng 9/2025, xen kẽ với những giai đoạn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Được biết, Bhutan đã âm thầm đào Bitcoin từ năm 2019. Thời điểm đó, giá Bitcoin mới chỉ dao động quanh mức 5.000-8.000 USD. Điều này cho thấy chính phủ đã nhận ra tiềm năng của tiền số từ trước khi nó trở thành một cơn sốt toàn cầu.

Thực tế, Bhutan không mua Bitcoin từ các sàn giao dịch; họ tự “sinh” ra nó. Quốc gia này sở hữu nguồn tài nguyên thủy điện dồi dào nhờ địa hình sông ngòi dốc từ đỉnh Himalaya. Vào mùa lũ, lượng điện tạo ra vượt quá nhu cầu tiêu thụ của người dân.

Thay vì lãng phí lượng điện dư thừa, Bhutan biến nó thành năng lượng để vận hành các máy đào Bitcoin công suất lớn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa Công nghệ tối tân (Bitcoin) và Triết lý sống xanh (Tổng hạnh phúc quốc gia – GNH), giúp Bhutan khai thác Bitcoin mà không làm tổn hại đến cam kết là quốc gia “âm phát thải carbon” duy nhất trên thế giới.

Vào năm 2022, Bhutan đã ký kết hợp tác với gã khổng lồ khai thác Bitcoin của Singapore, Bitdeer. Bitdeer động thổ một mỏ ở thị trấn Gedu phía nam, theo hình ảnh vệ tinh Planet Labs. DHI, công ty sở hữu công ty điện lực quốc gia Bhutan, sẽ cung cấp điện cho khu vực này.

“Không có gì ngạc nhiên khi các tổ chức khai thác Bitcoin ở Bhutan”, Jaran Mellerud, nhà phân tích của Luxor nói, đồng thời cho biết vương quốc này có công suất thủy điện khổng lồ. “Thủy điện giá rẻ chắc chắn sẽ thu hút các thợ đào”.

Theo: Yahoo.Finance, CNN﻿