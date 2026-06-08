Hiện trường tan hoang của trận động đất 7,8 độ ở Philippines

Ngày 8/6, một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra ngoài khơi miền nam Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều công trình bị đổ sập và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sóng thần tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 35 km, cách tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao khoảng 24 km về phía tây.

Ảnh: AFP

Các video được đăng tải trên Facebook cho thấy một trung tâm thương mại tại thành phố General Santos bị đổ sập thành đống đổ nát. Bên trong công trình này có một nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee. Một tòa nhà khác trong khuôn viên trường học địa phương cũng bị sụp đổ nghiêm trọng.

Trong một đoạn video ghi lại hiện trường, một người liên tục la hét khi chứng kiến tòa nhà đổ sập: "Trời ơi, nó thực sự đã sập rồi! Nó thực sự đã sập rồi! Tòa nhà thực sự đã sập rồi!"

Trung sĩ Robert Dagon thuộc lực lượng cảnh sát thành phố General Santos cho biết có nhiều công trình bị ảnh hưởng, bao gồm cả nhà dân.

"Nhiều tòa nhà đã bị tác động, nhưng hiện tại tôi chưa thể thống kê cụ thể vì chúng tôi đang bận triển khai các hoạt động cứu hộ", ông nói với AFP.

Ông Dagon xác nhận trận động đất đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Nhiều công trình đổ sập

Sau động đất, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) phát đi thông báo cho biết sóng thần có thể xuất hiện trong vòng 3 giờ tiếp theo tại các khu vực ven biển của Philippines, Indonesia, Palau, Đài Loan và Papua New Guinea.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong những công trình bị sập, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra. Các cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển theo dõi sát các cảnh báo chính thức và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Nguồn: The Straitstimes