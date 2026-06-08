Một loại trái phiếu lạ tăng 90% chỉ trong 5 tháng: Từ các ngân hàng top đầu thế giới đến những nước phát triển đều đổ tiền mua

Thị trường trái phiếu nội địa Trung Quốc đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với chính phủ nước ngoài, ngân hàng quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia. Lượng phát hành trái phiếu “gấu trúc” của nước này đã tăng lên mức kỷ lục trong 5 tháng đầu năm.

Trái phiếu gấu trúc là loại trái phiếu bằng nhân dân tệ do các tổ chức nước ngoài phát hành tại thị trường đại lục. Theo dữ liệu của Fareast Credit Rating, riêng trong tháng 5, có 11 tổ chức phát hành tổng cộng 14 trái phiếu gấu trúc, huy động 26,64 tỷ nhân dân tệ (3,7 tỷ USD). Con số này tăng 246% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng 5.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, lượng phát hành trái phiếu gấu trúc đạt 136,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 90,3% so với cùng kỳ và lập kỷ lục mới. Các bên tham gia không chỉ có doanh nghiệp hay ngân hàng quốc tế, mà còn bao gồm cả chính phủ các nước. Trong danh sách phát hành có Kazakhstan, Pakistan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Volkswagen và Henkel.

Đáng chú ý, Kazakhstan đã huy động 3,4 tỷ nhân dân tệ trong đợt phát hành trái phiếu gấu trúc đầu tiên vào ngày 26/5. Trước đó, Pakistan phát hành trái phiếu phát triển bền vững trị giá 1,75 tỷ nhân dân tệ vào ngày 15/5, trở thành quốc gia Nam Á đầu tiên tham gia thị trường này.

Hai thương vụ này giúp mở rộng nhóm chính phủ nước ngoài tiếp cận thị trường nợ nội địa Trung Quốc, đồng thời cho thấy nhân dân tệ đang dần được nhìn nhận không chỉ như một đồng tiền thanh toán thương mại, mà còn là công cụ huy động vốn chủ quyền.

Fareast Credit Rating nhận định hai đợt phát hành của Kazakhstan và Pakistan là bước tiến quan trọng đối với hoạt động tài trợ bằng nhân dân tệ trong nhóm các quốc gia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường. Điều này có thể giúp quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ mở rộng từ lĩnh vực thanh toán thương mại sang tài chính chính phủ và đầu tư.

Sự tham gia của các tổ chức nước ngoài cũng tăng rõ rệt. Trong 11 bên phát hành trong tháng 5, có 5 tổ chức là bên vay thuần túy ở nước ngoài, huy động tổng cộng 13,55 tỷ nhân dân tệ, chiếm hơn một nửa tổng lượng phát hành. Điều này cho thấy sức hút của thị trường trái phiếu Trung Quốc không chỉ đến từ các doanh nghiệp có hoạt động tại đại lục, mà còn từ những tổ chức muốn tận dụng chi phí vốn thấp hơn và đa dạng hóa nguồn tài trợ.

Theo giới phân tích, môi trường lãi suất thấp tại Trung Quốc là một trong những động lực chính thúc đẩy làn sóng phát hành này.

Allen Ding, Phó tổng giám đốc điều hành kiêm kinh tế trưởng của China Citic Bank International, cho rằng lãi suất thấp, quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ và việc Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường trái phiếu là 3 yếu tố quan trọng đứng sau sự bùng nổ của trái phiếu gấu trúc.

Trong khi chi phí vay bằng USD và euro tại thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực từ lãi suất cao, nguồn vốn bằng nhân dân tệ lại tương đối rẻ hơn.

Fareast Credit Rating cho biết lãi suất coupon bình quân gia quyền của trái phiếu gấu trúc phát hành trong tháng 5 chỉ ở mức 1,85%. Đây là mức chi phí hấp dẫn đối với nhiều chính phủ, ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia trong bối cảnh họ tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Wang Qian, chuyên gia phân tích cấp cao tại Fareast Credit Rating, nhận định ngày càng nhiều tổ chức nước ngoài xem nhân dân tệ không chỉ là đồng tiền dùng trong thương mại, mà còn là một công cụ tài trợ vốn. Theo bà, xu hướng đa dạng hóa nguồn huy động ngoài USD cũng đang hỗ trợ nhu cầu đối với trái phiếu gấu trúc.

Các tổ chức tài chính là nhóm phát hành lớn nhất trong tháng 5, huy động tổng cộng 13,4 tỷ nhân dân tệ, chiếm 50,3% tổng lượng phát hành. Điều này phản ánh nhu cầu mạnh từ các ngân hàng quốc tế trong việc tiếp cận nguồn vốn nhân dân tệ.

Động lực phát hành được dự báo sẽ tiếp tục mạnh trong nửa cuối năm. Một nguyên nhân là lượng lớn trái phiếu gấu trúc sẽ đáo hạn trong tháng 6 và tháng 7, tạo ra nhu cầu tái cấp vốn. Bên cạnh đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút thêm các chính phủ nước ngoài, tổ chức đa phương và tập đoàn đa quốc gia.

Theo SCMP﻿