Phát hiện thi thể nam sinh Mỹ mất tích bí ẩn tại Nhật Bản sau cuộc tìm kiếm gây chú ý đặc biệt

Các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Nhật Bản đã tìm thấy thi thể của một sinh viên Đại học Auburn mất tích trong kỳ nghỉ cùng gia đình, gia đình cậu cho biết, khép lại một cuộc tìm kiếm đầy đau thương kéo dài nhiều ngày trên những dãy núi rậm rạp.

James “Weston” Higginbotham, 20 tuổi, được tìm thấy đã tử vong vào thứ Bảy (6/6) tại khu vực bên ngoài Kyoto, gia đình cậu thông báo trên một bài đăng mạng xã hội.

Cảnh sát tại Kyoto trả lời CNN rằng thi thể của Weston được tìm thấy vào khoảng 2:35 chiều thứ Bảy bởi các tình nguyện viên đang tìm kiếm trên những ngọn núi tại khu vực Yamashina của thành phố. Cảnh sát cho biết thêm không có dấu hiệu của hành vi phạm tội và họ sẽ không tiết lộ nguyên nhân cái chết.

"Gia đình chúng tôi vô cùng đau lòng khi chia sẻ rằng Weston đã được một nhóm tình nguyện viên tìm kiếm cứu nạn tìm thấy trong tình trạng đã qua đời tại một khu vực miền núi bên ngoài Kyoto. Nỗi đau thương chúng tôi cảm nhận lúc này không lời nào có thể diễn tả được," gia đình cậu viết.

Là một người đam mê thiên nhiên, Weston đã biến mất từ ngày 29 tháng 5 sau khi rời xa cha mẹ và anh trai để tự mình khám phá Kyoto sau khi xảy ra bất đồng với mẹ về việc bà sử dụng ChatGPT – cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà trí tuệ nhân tạo như vậy đòi hỏi – để điều hướng cho chuyến đi của họ.

Sử dụng ứng dụng Life360 để theo dõi vị trí, cha mẹ cậu thấy Weston lên tàu và ghé thăm một vài cửa hàng. Họ nhắn tin hỏi cậu đang đi đâu, và ngay sau đó vị trí của cậu đã bị tắt, điều mà mẹ cậu cho biết là rất khác với tính cách thường ngày của cậu.

Weston mất tích đột ngột và bất thường

Weston được nhìn thấy lần cuối qua camera an ninh khi đang đi bộ một mình trong khu vực Yamashina của thành phố, trên một con đường dẫn đến một lối mòn leo núi trong cánh rừng gần đó.

Do vị trí camera gần lối mòn và Weston rất yêu thích leo núi, cảnh sát đã quyết định tìm kiếm trong rừng vào ngày 2 tháng 6, nhưng bị cản trở bởi một cơn bão mang theo gió và mưa lớn đến khu vực vào đêm đó.

Các quan chức đã nêu lên lo ngại về sự an toàn của Weston trong cơn bão nếu cậu ở trên núi vào thời điểm đó.

Theo gia đình, cuộc tìm kiếm kéo dài 72 giờ của cảnh sát tại khu vực rừng rậm mà Weston được nhìn thấy lần cuối đã kết thúc vào thứ Sáu. Cuộc tìm kiếm có sự tham gia của hơn 100 sĩ quan cảnh sát, chó nghiệp vụ và trực thăng.

Vào thứ Bảy, gia đình Higginbotham đã bắt đầu các nỗ lực tìm kiếm riêng, với sự giúp đỡ từ cư dân địa phương và một đội tìm kiếm cứu nạn được thuê để tập trung vào các khu vực rừng tại Yamashina mà cảnh sát chưa tìm kiếm, theo lời gia đình.

Sau khi tìm thấy thi thể của Weston, gia đình đã gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ câu chuyện của họ và hỗ trợ trong cuộc tìm kiếm.

"Sự tử tế và ủng hộ hết lòng đã giúp chúng tôi vượt qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình," gia đình viết. "Cảm ơn những suy nghĩ, lời cầu nguyện và sự ủng hộ của các bạn. Chúng tôi sẽ cần những điều đó ngay lúc này hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ mãi yêu con, Weston."

Cộng đồng đại học và các nhà lãnh đạo địa phương gửi lời tri ân

Sau tin tức về cái chết của Weston, Chủ tịch Đại học Auburn Christopher Roberts cho biết cộng đồng đã mất đi "một thành viên có giá trị của Gia đình Auburn."

"Thay mặt cho Đại học Auburn, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của James ‘Weston’ Higginbotham, người đã qua đời khi đang đi du lịch tại Nhật Bản," ông Roberts nói trong một tuyên bố gửi tới CNN.

Weston là một người gốc Hoover, Alabama, từng tốt nghiệp Trường Trung học Spain Park, Thị trưởng Hoover Nick Derzis cho biết trong một bài đăng mạng xã hội, nói thêm rằng cộng đồng Bắc Trung Alabama đang "vô cùng đau lòng" trước tin tức này.

Nguyên nhân cái chết của cậu sẽ không được tiết lộ

"Trong vài ngày qua, cư dân Hoover đã cùng nhau cầu nguyện và hy vọng Weston được trở về an toàn," ông Derzis nói. "Hôm nay, trái tim chúng tôi hướng về gia đình Higginbotham khi họ phải đối mặt với một sự mất mát không tưởng tượng nổi."

Weston là một "chàng trai trẻ có phẩm cách đáng quý", người đã "chạm đến trái tim của tất cả những ai quen biết cậu", thị trưởng nói. "Sự ra đi của cậu là một bi kịch mà toàn bộ cộng đồng chúng ta đều cảm nhận được," ông Derzis nói.

Các thượng nghị sĩ Mỹ Katie Britt và Tommy Tuberville cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước cái chết của Weston trên mạng xã hội.

"Xin hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu của James khi họ, cũng như toàn thể Alabama, thương tiếc cho sự mất mát bi thương này," bà Britt nói trong tuyên bố.

Đại diện bang Susan DuBose gửi lời tri ân, nói rằng, "Cộng đồng Greystone, Hoover, Bắc Quận Shelby của chúng ta và xa hơn nữa đã luôn cầu nguyện cho gia đình này và sự trở về an toàn của Weston. Cầu mong Chúa ở bên gia đình quý mến này."

Mẹ của Weston, bà Nancy Higginbotham, mô tả cậu là một người bảo vệ môi trường nhiệt thành và là một người thích ngao du, yêu thích du lịch và tận hưởng thiên nhiên.

"Con chỉ thích ra ngoài và đi dạo trên những lối mòn hoặc đi leo núi nhỏ, bất kể là thời gian nào trong ngày," bà nói với Erin Burnett của CNN.

Là một người yêu thế giới tự nhiên, Weston cũng đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ nó. Điều đó trở thành trọng tâm hơn đối với cậu khoảng một năm trước, khi Weston trở thành người ăn thuần chay. Là sinh viên năm ba tại Đại học Auburn, Weston đã theo học ngành kỹ thuật bền vững, bà cho biết.

Weston luôn tự giáo dục bản thân về thế giới và đọc sách mỗi khi có cơ hội, mẹ cậu nói. Trong chuyến đi, Weston đã mang theo một cuốn sách về loài bướm trong túi quần sau.