Mỹ tấn công Iran trả đũa vụ trực thăng Apache, Tehran lập tức đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong một tuyên bố phát đi tối thứ Ba (9/6) cho biết, Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa hai nước.

Theo thông báo, các cuộc tấn công là phản ứng trước vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ ngoài khơi Oman. Bộ Chỉ huy mô tả các cuộc tấn công này là "các cuộc tấn công tự vệ".

Ảnh minh hoạ.

Một quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của các cuộc tấn công là gửi thông điệp cảnh báo tới Tehran, đồng thời khẳng định Washington vẫn tin rằng những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột có thể tiếp tục. Bộ Chỉ huy mô tả đây là "phản ứng tương xứng với hành động gây hấn phi lý của Iran".

Hai nguồn tin nói với CNN, rằng các cuộc tấn công ban đầu nhắm vào hệ thống phòng không và radar xung quanh eo biển Hormuz. Một trong các nguồn tin cho biết Mỹ có thể tiếp tục triển khai thêm các cuộc tấn công trong thời gian tới.

Theo các nguồn tin thân cận với vụ việc, chiếc Apache của Mỹ có thể đã bị một máy bay không người lái Shahed của Iran tấn công. Tuy nhiên, giới chức Mỹ hiện chưa xác định được liệu đây là hành động nhắm mục tiêu có chủ đích hay là một sự cố ngoài ý muốn.

Tổng thống Trump nói phản ứng của Mỹ là "rất mạnh mẽ, rất quyết liệt"

Phát biểu với ABC News , Tổng thống Donald Trump khẳng định phản ứng của Mỹ là "rất mạnh mẽ, rất quyết liệt".

"Tôi nghĩ việc đáp trả là rất quan trọng. Họ đã bắn hạ một chiếc trực thăng, và chúng tôi đang đáp trả ngay lúc này... Đây là phản ứng trước những gì họ đã làm với chiếc trực thăng của chúng tôi hôm qua, và tôi tin rằng phản ứng này phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt", ông Trump nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết hai phi công trên trực thăng đều an toàn, nhưng nhấn mạnh Mỹ "cần thiết phải đáp trả" vụ tấn công.

Nhiều tiếng nổ vang lên ở miền Nam Iran

Truyền thông Iran đưa tin người dân đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại các khu vực ven eo biển Hormuz, bao gồm thành phố Sirik, Bandar Abbas và đảo Qeshm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân các vụ nổ.

"Bản chất chính xác của những âm thanh này vẫn chưa được xác định, và cho đến nay, chưa có cơ quan quân sự hay thực thi pháp luật chính thức nào bình luận về nguyên nhân của các vụ nổ", Mehr đưa tin.

Iran đáp trả

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong một bài đăng trên Telegram vào sáng sớm thứ Tư (10/6) cho biết, ngay sau các đợt không kích của Mỹ, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ không để bất kỳ hành động quân sự nào của Washington diễn ra mà không có phản ứng tương xứng.

"Bất chấp những thất bại trên chiến trường, Mỹ vẫn chọn cách thách thức quyết tâm của chúng ta. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng ta sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả", ông Araghchi viết trên nền tảng X.

Ông cũng gửi thông điệp cứng rắn tới Washington: "Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu các bạn muốn được an toàn".

Diễn biến mới nhất cho thấy nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.