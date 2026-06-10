Giữa lúc vàng hạ nhiệt, chuyên gia cảnh báo: Giá có thể giảm gần 20% trong vài tháng tới

Giá vàng đã giảm mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1, nhưng các nhà phân tích của Citi cho rằng kim loại quý này có thể còn tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, Citi nhận định giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/ounce nếu eo biển Hormuz vẫn bị đóng cho đến hết mùa hè.

Kịch bản này đồng nghĩa vàng có thể mất thêm khoảng 19,7% so với mức 4.357,90 USD/ounce (tính đến tối ngày 9/6). Đây là nhận định đáng chú ý, bởi vàng vốn thường được xem là tài sản trú ẩn tối thượng mỗi khi thị trường biến động.

Tuy nhiên, theo Citi, trong bối cảnh hiện tại, vàng lại đang trở thành tài sản “rủi ro cực cao” trong ngắn hạn.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với thị trường năng lượng. Nếu tuyến đường này tiếp tục bị phong tỏa trong các tháng hè, giá dầu và chi phí năng lượng có thể duy trì ở mức cao, kéo theo hàng loạt tác động lên lạm phát, lãi suất, đồng USD và dòng tiền đầu tư.

Citi cho rằng khi đó nhu cầu mua vàng toàn cầu có thể thu hẹp, đẩy giá kim loại quý này trở lại vùng từng xuất hiện cách đây khoảng 9 tháng, quanh 3.500 USD/ounce.

Các nhà phân tích của Citi cho hay: “Cán cân rủi ro trong ngắn hạn đang nghiêng về chiều tiêu cực. Việc mua vào khi giá giảm ở thời điểm này chỉ hợp lý nếu nhà đầu tư có niềm tin mạnh mẽ rằng căng thẳng sẽ không leo thang trở lại”.

Dù vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng trong dài hạn, Citi cảnh báo đây là giai đoạn rất rủi ro đối với những nhà đầu tư không có khả năng "gồng lỗ" hoặc tầm nhìn đủ dài.

Từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát ngày 28/2, danh tiếng “hầm trú ẩn an toàn” của vàng đã bị thử thách. Thay vì tăng mạnh nhờ bất ổn địa chính trị, vàng chịu sức ép từ chính những hệ quả kinh tế của xung đột. Giá năng lượng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến thị trường tính đến khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì cao hơn hoặc thậm chí tăng thêm vào cuối năm.

Báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự báo trong tuần trước càng củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất cuối năm. Điều này gây bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý không tạo ra lợi suất. Khi lợi suất thực và đồng USD cùng đi lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trở nên lớn hơn, khiến nhà đầu tư có xu hướng rút bớt tiền khỏi tài sản này.

Trong bối cảnh đó, Citi đã hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng từ 4.300 USD xuống còn 4.000 USD/ounce.

Theo Citi, phần lớn lực cản hiện nay của vàng bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ bế tắc tại eo biển Hormuz và giá năng lượng cao. Các yếu tố này bao gồm lãi suất thực cao, đồng USD mạnh, hoạt động yếu hơn tại các thị trường mới nổi và nhu cầu đầu tư suy giảm khi câu chuyện mua vàng của ngân hàng trung ương không còn đủ sức nâng đỡ tâm lý như trước.

Song, Citi không cho rằng xu hướng dài hạn của vàng đã đảo chiều. Ngân hàng này vẫn duy trì quan điểm lạc quan trong dài hạn, với điều kiện căng thẳng tại Hormuz cuối cùng được hạ nhiệt.

Khi tình hình tại Iran hạ nhiệt và giá năng lượng quay đầu giảm, các lực cản đối với vàng sẽ dịu bớt. Khi đó, giá vàng có thể tạo đáy và dần lấy lại vai trò phòng vệ trước rủi ro kinh tế, tiền tệ và địa chính trị.

Theo CNBC﻿