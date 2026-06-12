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Mỹ trút thêm "cơn thịnh nộ" khác vào Iran

| | Tài chính quốc tế

"Cơn thịnh nộ kinh tế" là chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế tối đa lên Iran.

Chiến dịch này do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ điều hành. Chiến dịch nhắm vào khả năng tạo ra và luân chuyển dòng tiền của chính quyền Iran, bao gồm doanh thu bán dầu mỏ, hệ thống ngân hàng ngầm, mạng lưới mua sắm vũ khí và tiền điện tử.

Vào ngày 10-6, cơ quan này tuyên bố trừng phạt 9 cá nhân và thực thể vì đã giúp đỡ quân đội Iran mua sắm vũ khí, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Động thái này điểm tên các cá nhân và công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch vũ khí trị giá hàng triệu USD.

Trong khi đó, giá dầu tăng vọt hôm 11-6 sau khi Mỹ tiến hành một đợt tấn công quân sự mới vào Iran, thổi bùng lo ngại cuộc xung đột tại Iran có thể kéo dài và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng trong thời gian lâu hơn.

Theo đài CNBC, hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ giao tháng 7 đã tăng lên 92,68 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng lên 95,45 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10-6 (giờ Mỹ) cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích tự vệ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Quân đội Mỹ khẳng định chiến dịch này được thực hiện "nhằm đáp trả sự gây hấn liên tục và vô cớ của Iran".

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Mỹ đang hoạt động ở eo biển Hormuz. 

Theo kênh Al Jazeera, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cũng đã nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu F-35, F-15 và F-16 của quân đội Mỹ, cũng như các cơ sở quan trọng được lực lượng Mỹ sử dụng tại căn cứ không quân và trung tâm điều khiển Al-Azraq ở Jordan.

Các cuộc không kích mới diễn ra sau những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày. Ông cảnh báo Mỹ sẽ tăng cường đáp trả quân sự đối với Iran trong bối cảnh ông vẫn tiếp tục gây sức ép buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Theo Xuân Mai

Người Lao Động

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