Vừa doạ 'đánh mạnh Iran đêm nay', ông Trump lại ra quyết định bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch không kích Iran và cho rằng sắp đạt được một thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và khởi động 60 ngày đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Thậm chí, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã “chấm dứt chiến tranh” với Iran ngày hôm nay, sau khi khẳng định trước đó rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận “bản ghi nhớ rất mạnh mẽ” để chấm dứt giao tranh.

“Họ đã đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà chúng ta đã kiên quyết yêu cầu; đó là toàn bộ mục đích. Đó là 95% của thỏa thuận" , ông Trump nói.

Khoảnh khắc tàu chiến Mỹ bắn tên lửa vào Iran ngày 11/6.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ việc đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán vẫn chưa hoàn tất và Tehran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ký kết.

Hãng thông tấn Fars, cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phủ nhận việc Tehran đã phê duyệt bất kỳ văn bản thỏa thuận sơ bộ nào với Mỹ. Tuy nhiên, hãng này cũng cho biết vẫn tồn tại khả năng Iran sẽ xem xét ký kết trong thời gian tới.

Theo Axios, ba nguồn tin nắm được tiến trình đàm phán cho biết các cuộc trao đổi giữa quan chức Iran và các nhà trung gian Qatar hôm 11/6 đã giúp thu hẹp đáng kể những khác biệt còn tồn tại giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 11/6, ông Trump nói ông tin rằng lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bật đèn xanh cho tiến trình đàm phán.

Theo nội dung bản ghi nhớ đang được thương lượng, các bên hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa của Mỹ. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Washington sẽ cần tiếp tục được đàm phán trong giai đoạn tiếp theo.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Dựa trên việc các cuộc thảo luận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và nhận được sự chấp thuận, tôi đã hủy các cuộc không kích và ném bom dự kiến nhằm vào Iran trong tối nay".

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel được sử dụng để đánh chặn các tên lửa bay qua biên giới Israel-Lebanon.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết những điểm cuối cùng của thỏa thuận đã được các bên liên quan nhất trí về mặt nguyên tắc và nhiều chi tiết quan trọng. Theo ông Trump, các bên tham gia gồm Mỹ, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan và Ai Cập.

Ông đồng thời nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa đối với Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất và khẳng định Tehran sẽ cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei cho biết phần lớn nội dung văn bản đã được hoàn thiện từ trước, nhưng phía Mỹ liên tục thay đổi lập trường trong quá trình đàm phán.

"Iran đã chứng minh rằng chúng tôi không thỏa hiệp đối với những điều được xác định là lằn ranh đỏ. Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận", ông Baghaei nói.