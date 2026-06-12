Công ty Mỹ bị phạt mức kỷ lục ở Hàn Quốc

Số tiền này tương đương 410 triệu USD, vì vi phạm quy định về quyền riêng tư, trong đó có vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người dùng.

Cụ thể, PIPC đã quyết định áp dụng mức phạt 423,6 tỉ won đối với Coupang do hành vi làm rò rỉ dữ liệu; phạt thêm 201,1 tỉ won vì hành vi thu thập trái phép dữ liệu hoạt động trực tuyến của người dùng và các vi phạm khác.

Biện pháp xử phạt trên được đưa ra sau khi Coupang hồi tháng 11-2025 báo cáo muộn về vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan thông tin cá nhân của người dùng tại Hàn Quốc, bao gồm họ tên, số điện thoại và thông tin giao hàng.

PIPC kết luận rằng tin tặc đứng sau vụ tấn công đã truy cập trái phép thông tin cá nhân của khoảng 37,5 triệu người dùng - gồm 33,2 triệu thành viên Coupang và 4,3 triệu người khác. Ngoài ra, cuộc điều tra còn phát hiện Coupang đã thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của 11,17 triệu người dùng khi họ truy cập các dịch vụ khác mà không được sự đồng ý của họ.

Ông Kim Bom, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành hãng Coupang, trước Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) Ảnh: AP

"Cuộc điều tra cho thấy vụ việc này không phải do tấn công mạng tinh vi mà là do hệ thống quản lý an toàn lỏng lẻo của Coupang" - Chủ tịch PIPC Song Kyung-hee cho biết. Coupang bày tỏ sự tiếc nuối về mức phạt kỷ lục, đồng thời cho hay họ dự định làm rõ các vấn đề liên quan thông qua các thủ tục pháp lý.

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay của PIPC dành cho một công ty. Mức tiền phạt này cao gấp 3 lần so với kỷ lục cũ là 134,8 tỉ won mà PIPC đưa ra đối với nhà mạng SK Telecom hồi tháng 8-2025, vì vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến 23 triệu người dùng. Lý giải về mức phạt kỷ lục, PIPC cho rằng Coupang đã không phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan vụ rò rỉ dữ liệu, đồng thời quản lý không chặt chẽ hệ thống xác thực.

Vụ việc liên quan Coupang đã khiến quan hệ Hàn Quốc và Mỹ căng thẳng. Một số quan chức và nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại rằng công ty con của Coupang hoạt động tại Hàn Quốc có thể đã bị đối xử thiếu công bằng trong tiến trình điều tra. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ cáo buộc cuộc điều tra nhằm vào Coupang là hành động mang tính phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp nước này. Đáp lại, gần 100 nghị sĩ Hàn Quốc hồi tháng 4 đã ký vào một bức thư chung, bày tỏ quan ngại về "sức ép quá mức" từ các chính trị gia Mỹ đối với cuộc điều tra.