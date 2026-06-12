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Công chúa Thái Lan qua đời sau thời gian dài hôn mê

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Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Luang Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita đã qua đời ngày 11-6, sau 3 năm hôn mê.

Vào lúc 19 giờ 48 phút ngày 11-6, công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Luang Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita đã qua đời tại bệnh viện ở tuổi 47.

Công chúa Thái Lan đã được chăm sóc y tế sau khi hôn mê do bệnh tim.

Theo thông báo của Hoàng gia trước đó, công chúa Bajrakitiyabha được điều trị tại Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, kể từ ngày 15-12-2022.

Công chúa Thái Lan trong tình trạng nguy kịch- Ảnh 1.

Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati. Ảnh: AP

Từ ngày 21-5-2026, tình trạng sức khỏe của công chúa Bajrakitiyabha đã chuyển biến xấu do nhiễm trùng ổ bụng vì viêm ruột già.

Bên cạnh đó, công chúa Thái Lan cũng gặp phải triệu chứng huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và chứng đông máu bất thường.

Công chúa Thái Lan qua đời sau thời gian dài hôn mê - Ảnh 2.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Luang Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita đã qua đời hôm 11-6. Ảnh: The Nation

Dù được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa và chăm sóc sát sao, bệnh tình của công chúa Bajrakitiyabha vẫn tiếp tục trở nặng.

Nhà vua Thái Lan đã ban sắc lệnh chỉ đạo Văn phòng Hoàng gia chuẩn bị các nghi thức tang lễ và dành cho công chúa Bajrakitiyabha những nghi thức trọng thể nhất theo truyền thống hoàng gia.

Linh cữu của công chúa Thái Lan sẽ được quàn tại Điện Piman Rattaya bên trong Cung điện Hoàng gia.

Nhà vua đã ân chuẩn cho người dân được đến viếng linh cữu công chúa Bajrakitiyabha tại Điện Piman Rattaya sau khi hoàn tất chuỗi nghi lễ Hoàng gia kéo dài 15 ngày. Người dân có thể đến viếng mỗi ngày từ 9 giờ đến 21 giờ, bắt đầu từ ngày 27-6, theo báo The Nation.

Công chúa Thái Lan trong tình trạng nguy kịch

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
Công chúa Thái Lan

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