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Tỷ giá hạ nhiệt, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế

| | Tài chính quốc tế

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng 5-11 biến động nhẹ theo hướng giảm ở chiều bán ra, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh xuống. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh suy yếu trước những thay đổi về tương quan chính trị tại Mỹ và diễn biến giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ.

Ngày 5-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.623 đồng/USD, giảm 4 đồng so với mức 25.627 đồng/USD của ngày 4-11. Với tỷ giá này, tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 24.392 đồng/USD mua vào và 26.854 đồng/USD bán ra.

Tại Vietcombank, giá USD sáng 5-11 được niêm yết ở mức 25.510 đồng/USD mua vào và 25.890 đồng/USD bán ra. BIDV cũng niêm yết giá USD ở mức 25.510 đồng/USD mua vào và 25.890 đồng/USD bán ra. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND được giao dịch quanh mức 26.070 đồng/USD mua vào và 26.130 đồng/USD bán ra.

Nhìn chung, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trong biên độ hẹp, chiều bán ra tại một số ngân hàng giảm nhẹ. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục đi xuống, cho thấy áp lực tăng tỷ giá chưa có dấu hiệu gia tăng trong phiên giao dịch này.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) sáng 5-11 ở mức 101,31 điểm. Trong phiên giao dịch trước đó, đồng USD có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, quanh 101,41 điểm. Đồng euro tăng 0,4%, lên 1,1236 USD; bảng Anh tăng 0,46%, lên 1,3475 USD. Đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ cũng tăng giá so với đồng bạc xanh.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản, xuống 4,921%. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những thay đổi về tương quan chính trị tại Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong thời gian tới, diễn biến của đồng USD sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các tín hiệu kinh tế Mỹ, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và biến động lợi suất trái phiếu Chính phủ. Với thị trường trong nước, nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối là những yếu tố hỗ trợ tỷ giá. Tuy nhiên, nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán và hoạt động sản xuất, kinh doanh vào những tháng cuối năm vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Fed bất ngờ có động thái lạ, khiến cả thị trường lo sợ bán tháo đồng USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo Phương Thu

Hà Nội Mới

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