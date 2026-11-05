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Dùng AI tạo ra hàng nghìn hồ sơ sinh viên "ma" để vay tiền ngân hàng, "rút ruột" hàng triệu USD

| | Kinh tế số

Bộ Tư pháp Mỹ vừa phanh phui đường dây sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập hàng nghìn hồ sơ sinh viên giả mạo đăng ký học trực tuyến nhằm chiếm đoạt hàng triệu USD tiền vay hỗ trợ.

Cuối tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố kết quả đầu tiên của chiến dịch Operation Ghostbusters nhằm vào gian lận trợ cấp sinh viên liên bang. Cơ quan này đã truy tố 5 người trong một đường dây dùng danh tính bị đánh cắp và AI để ghi danh sinh viên giả, làm bài và nhận tiền vay liên bang.

Những “sinh viên ma” này không phải hồ sơ bịa hoàn toàn. Kẻ gian lấy thông tin cá nhân của người Mỹ, thường nhắm vào những người chưa từng học đại học, rồi dùng danh tính đó mở tài khoản trợ cấp sinh viên. Nạn nhân có thể không hay biết cho đến khi chính phủ đòi nợ nhiều năm sau. Phía Bộ Tư pháp cho biết một khi bị phát hiện, họ sẽ được miễn nghĩa vụ trả các khoản vay đó.

Điểm khác với kiểu nộp hồ sơ giả thông thường là kẻ gian cố tình giữ cho hồ sơ tồn tại lâu. Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Colin McDonald, AI được dùng để điền đơn, làm bài và tạo cảm giác sinh viên đang dự các buổi học trực tuyến. Các quan chức cho biết kẻ gian còn trả tiền cho người thật xuất hiện trong lớp học ảo để hồ sơ trông đáng tin. Mục tiêu, theo ông McDonald, là giữ “sinh viên ma” trong trường càng lâu càng tốt, học kỳ này sang học kỳ khác.

Khi Bộ Giáo dục đã bị qua mặt, cơ quan này sẽ đều đặn chuyển tiền trợ cấp cho trường nơi sinh viên ma ghi danh. Sau đó tiền mới đến tay kẻ gian. Một nhóm bị nêu trong buổi họp báo đóng vai trung gian nhận tiền, liên quan hàng trăm sinh viên ma và hơn 1,3 triệu USD. Một cáo trạng ở bang Nebraska nhắm vào một công dân Kenya cùng các cộng sự ở Kenya. Phía Mỹ cũng thu giữ hơn 750.000 USD tiền mã hóa liên quan đến vụ việc.

Bộ Giáo dục Mỹ đã xác định hơn 830.000 tài khoản trợ cấp liên bang có khả năng gian lận. Nếu tất cả đều là sinh viên ma, tổng thiệt hại sẽ lên tới gần 130 triệu USD.

Theo Vân Anh

Đời sống & Pháp luật

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