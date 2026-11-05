Nóng: Grab trả lại gần 4 tỷ đồng cho tất cả các tài xế, sẽ tự động cộng vào ví kể từ ngày 5/11

Trao đổi với chúng tôi chiều 11/5, Grab đã có phản hồi liên quan đến phí sử dụng ứng dụng linh động áp dụng đối với dịch vụ di chuyển. Theo doanh nghiệp đây là loại phí đã được triển khai từ năm 2024.

Phí sử dụng ứng dụng linh động được xác định dựa trên cơ chế xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nỗ lực mà đối tác tài xế cần bỏ ra để hoàn thành một chuyến xe. Các yếu tố này bao gồm thời gian và quãng đường đón khách, thời tiết, tình hình cung cầu, và lưu lượng giao thông tại thời điểm thực hiện chuyến xe.

Ngoài giá cước, Grab còn triển khai các chương trình thưởng đa dạng nhằm tạo điều kiện cho mọi đối tác tài xế có cơ hội tham gia, qua đó tối ưu cơ hội thu nhập. Ngân sách đầu tư cho các chương trình thưởng này đến từ phần thu về của Grab từ các chuyến xe.

Nhờ đó, Grab đã ghi nhận số lượng đối tác tài xế tăng 76% trong vòng 2 năm qua (2024-2026). Trong cùng kỳ, tổng thu nhập (bao gồm thưởng) mà các đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng nhận được cũng tăng dần qua các năm.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập (bao gồm thưởng) của các đối tác tài xế là 71,6% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế). Phần còn lại bao gồm thuế Grab thu hộ và phần thu của Grab. Grab sẽ sử dụng một phần trong phần thu của Grab để tái đầu tư cho các chương trình thưởng và khuyến mại cho người dùng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp cũng ghi nhận cấu trúc giá với phí sử dụng ứng dụng linh động đã ít nhiều chưa đáp ứng được kỳ vọng của đối tác tài xế về sự minh bạch và thuận tiện trong tính toán.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thừa nhận việc áp dụng phí sử dụng ứng dụng linh động áp dụng đối với đối tác tài xế và các loại phí áp dụng cho người dùng chưa được tối ưu. Điều này dẫn đến việc trong một số chuyến xe, đặc biệt là những chuyến có quãng đường di chuyển ngắn, phần thực nhận của đối tác tài xế có thể chưa được như mong muốn.

Do đó, Grab đã chủ động nghiên cứu các phương án khắc phục và sẽ tiến hành triển khai trong thời gian tới. Các phương án này bao gồm: Điều chỉnh cơ chế tính phí nền tảng; Điều chỉnh cách tính, giảm và chủ động kiểm soát biên độ phần thu của Grab; Bồi hoàn đối với các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt ngưỡng thiết lập của hệ thống; Tăng cường các chương trình thưởng và hỗ trợ chi phí vận hành cho đối tác tài xế; Khuyến mại, kích cầu đối với hành khách; Nâng cấp giao diện ứng dụng của đối tác tài xế và minh bạch thông tin về phần thu của Grab.

Liên quan đến chính sách bồi hoàn, trong quá trình làm việc với Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab đã rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mức 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế (tương đương 28,76% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabBike).

Do đó, Grab sẽ triển khai bồi hoàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, từ ngày 05/11/2026 bằng hình thức tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động.

Đối với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung – cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.