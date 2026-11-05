GKM Holdings bị phạt vì loạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần GKM Holdings (MCK: GKM, sàn HNX).

Theo đó, GKM Holdings bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (CBTT). Cụ thể, công ty chậm CBTT dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán.

Đồng thời, công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu gồm BCTC Quý I, Quý II và Quý III năm 2025, BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2026, BCTC bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Ảnh minh họa: GKM

Bên cạnh đó, GKM Holdings bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo đó, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, công ty không trình bày thông tin về Kế toán trưởng tại Danh sách người nội bộ và người có liên quan theo mẫu Báo cáo tình hình quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

GKM Holdings còn bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn CBTT của tổ chức chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, công ty chậm CBTT dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp đối với Quyết định số 115/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 26/5/2025 xử phạt hành chính về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Song song với đó, công ty chậm CBTT từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp đối với các tài liệu gồm CBTT về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu và điều chỉnh kỳ trả lãi trái phiếu mã GKMH2124001, BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét, BCTC năm 2025 đã kiểm toán, BCTC bán niên năm 2026 đã được soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2025, năm 2025 và bán niên năm 2026, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025 và năm 2025, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2025, năm 2025 và bán niên năm 2026.

Cuối cùng, GKM Holdings bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật. Theo đó, công ty chưa đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán đối với trái phiếu mã GKMH2124001.

Như vậy, tổng số tiền mà GKM Holdings bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính là 330 triệu đồng.