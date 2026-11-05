Chủ tịch Đèo Cả và ông Trịnh Văn Quyết thân đến mức "cởi áo cho nhau": Từ cú bắt tay làm giải golf đến Đường sắt 5 tỷ USD xuyên biên giới bất thành

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC ngày 4/11, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, gây chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập FLC.

Theo lời ông Hoàng, trong một lần gặp nhau tại TP.HCM, ông Trịnh Văn Quyết thấy người bạn mặc chiếc áo chưa đẹp nên đề nghị thay áo và tặng ngay một chiếc áo khác tại khách sạn 5 sao.

Chủ tịch Đèo Cả mô tả hai người chơi với nhau rất thân, theo đúng nghĩa "cởi áo cho nhau". Ông cũng cho biết cả hai thường chia sẻ về công việc, những dự định kinh doanh và mong muốn kết nối trong một số lĩnh vực. Nhân dịp này, ông Hồ Minh Hoàng còn sáng tác ca khúc mang tên "Bình yên thôi" để dành tặng người bạn doanh nhân.

Bên cạnh tình bạn giữa hai nhà sáng lập, FLC và Đèo Cả từng có những hoạt động hợp tác cụ thể, trong đó có một mối liên hệ liên quan đến dự án đường sắt kết nối Việt Nam với Lào.

Từng bắt tay tổ chức giải golf, tài trợ 16 ô tô hạng sang

Tháng 3/2022, FLC và Tập đoàn Đèo Cả phối hợp tổ chức giải DeoCa Group Golf Championship 2022 tại FLC Golf Links Quy Nhơn, diễn ra trong ba ngày 18–20/3. Đây là giải golf đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa hai tập đoàn, thu hút hơn 500 golfer tham dự. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, FLC tài trợ 16 ô tô hạng sang dành cho các giải Hole-in-One, còn Tập đoàn Đèo Cả tài trợ 2 tỷ đồng tiền mặt. Giải đấu cũng có các phần thưởng là thẻ hội viên sân golf và nhiều quà tặng khác. Theo công bố của FLC thời điểm đó, sự kiện được tổ chức nhằm tri ân khách hàng, đối tác và cộng sự của hai doanh nghiệp.

Cùng một đối tác Lào, lần lượt xuất hiện tại dự án đường sắt 5 tỷ USD

Chỉ một ngày sau khi giải golf kết thúc, ngày 21/3/2022, FLC ký biên bản ghi nhớ với Công ty Thương mại Dầu khí Lào (PetroTrade) về việc hợp tác phát triển tuyến đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng.

Theo thỏa thuận, hai bên dự kiến nghiên cứu đầu tư đoạn từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến cửa khẩu Cha Lo, khi đó thuộc tỉnh Quảng Bình. Đây là một phần của tuyến đường sắt kết nối thủ đô Viêng Chăn của Lào với cảng biển Việt Nam. FLC công bố tổng mức đầu tư toàn tuyến khoảng 5 tỷ USD. Bà Hương Trần Kiều Dung, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực FLC, kỳ vọng dự án có thể khởi công ngay trong quý IV/2022.

Tuy nhiên, mốc khởi công này không thành hiện thực. Đến ngày 28/2/2023, một doanh nghiệp Việt Nam khác xuất hiện trong dự án là Tập đoàn Đèo Cả. Tại Viêng Chăn, ông Hồ Minh Hoàng và ông Chanthone Sitthixay, Chủ tịch PTL Holding của Lào, ký thỏa thuận liên danh nghiên cứu phát triển đoạn đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam. Theo phương án được giới thiệu thời điểm đó, tuyến đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng có chiều dài khoảng 554,7 km, sử dụng khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 150 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 149.550 tỷ đồng. Riêng đoạn Mụ Giạ – cảng Vũng Áng dài khoảng 103 km, được đề xuất triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tháng 8/2023, liên danh Đèo Cả – PetroTrade tiếp tục có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề xuất tham gia đầu tư dự án theo hình thức PPP. Như vậy, PetroTrade từng ký biên bản ghi nhớ với FLC năm 2022, sau đó tham gia liên danh cùng Đèo Cả để nghiên cứu tuyến đường sắt này.

Bước ngoặt mới: Đối tác Lào đề nghị chấm dứt liên danh với Đèo Cả

Tháng 4/2026, dự án đường sắt Việt Nam – Lào tiếp tục được đưa ra thảo luận tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Leklay Sivilay.

Tại đây, liên danh Đèo Cả – PetroTrade được đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư toàn tuyến theo hình thức PPP, bảo đảm đồng bộ về thiết kế, công nghệ và vận hành. Ông Hồ Minh Hoàng cho biết sau khoảng 3 năm nghiên cứu, liên danh đã thực hiện các bước cơ bản trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Đèo Cả cũng đề xuất một mô hình PPP thống nhất cho toàn tuyến đường sắt. Tuy nhiên, đến tháng 7/2026, quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp phát sinh thay đổi.

Ngày 11/8/2026, Tập đoàn Đèo Cả cho biết PetroTrade chưa thực hiện góp vốn theo tỷ lệ cam kết trong thỏa thuận liên danh. Ngày 9/7/2026, PetroTrade đơn phương đề nghị chấm dứt thỏa thuận liên danh lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, với nguyên nhân liên quan đến khả năng tài chính và một số quan điểm khác nhau trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Đèo Cả sau đó đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục giao doanh nghiệp thực hiện công việc nghiên cứu dự án.

Theo phương án mới được Đèo Cả đề xuất, đoạn Vũng Áng – Mụ Giạ dài khoảng 105 km có tổng mức đầu tư dự kiến 45.501 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Trong đó, phần vốn ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 31.396 tỷ đồng và vốn BOT khoảng 14.105 tỷ đồng.



