Đại gia Hải Phòng có danh mục cổ phiếu gần 11.000 tỷ đồng: Ôm 62 triệu cổ phiếu GEX, 42 triệu cổ phiếu HAH, 1% Eximbank

Mới đây, danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của Eximbank xuất hiện một cái tên đáng chú ý: CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã VSC). Doanh nghiệp có trụ sở tại Hải Phòng đang nắm giữ 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương đương khoảng 1% vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, Eximbank chỉ là một trong nhiều khoản đầu tư của Viconship. Theo bảng tổng hợp dữ liệu sở hữu, danh mục đầu tư và cổ phần tại các doanh nghiệp của Viconship cùng các đơn vị liên quan có quy mô khoảng 10.674 tỷ đồng, trải rộng từ ngân hàng, chứng khoán đến cảng biển và vận tải.

Đáng chú ý, Viconship đang nắm khoảng 62 triệu cổ phiếu GEX của Tập đoàn GELEX, tương ứng 4,74% vốn điều lệ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, khoản đầu tư này có giá gốc gần 1.488 tỷ đồng.

Một khoản đầu tư khác là 7,5 triệu cổ phiếu PET của Petrosetco, tương ứng 4,82% vốn. Giá gốc khoản đầu tư khoảng 279 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý tại cuối tháng 9 đạt gần 427 tỷ đồng, cao hơn khoảng 148 tỷ đồng.

Viconship cũng sở hữu 22,53 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 0,88% vốn Chứng khoán VIX, với giá gốc khoảng 291 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh của Viconship đạt gần 2.697 tỷ đồng, tăng 176% so với đầu năm, tương đương tăng thêm hơn 1.720 tỷ đồng. Giá trị hợp lý của danh mục đạt gần 2.857 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản đầu tư trên sàn, Viconship còn nắm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển và logistics. Nổi bật là CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH), nơi Viconship và công ty con sở hữu khoảng 42 triệu cổ phiếu. Khoản đầu tư này có giá trị ghi sổ gần 2.496 tỷ đồng, với tỷ lệ quyền biểu quyết 22,3%.

Doanh nghiệp còn nắm khoảng 13,6 triệu cổ phiếu Vinaship, tương ứng khoảng 40% vốn, và 7,2 triệu cổ phiếu Cảng VIMC Đình Vũ, tương ứng 36% vốn. Giá trị ghi sổ tại hai doanh nghiệp lần lượt khoảng 415 tỷ đồng và 352 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viconship còn kiểm soát nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển và logistics, như Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Xanh VIP và Hải An Green Shipping Lines.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận quý III giảm 61%

Trong quý III/2026, Viconship ghi nhận doanh thu thuần gần 935 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 389 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 54,9% xuống gần 65 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng, giảm 60,6%. Đáng chú ý, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ chuyển từ lãi gần 79 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 9,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tài chính tăng 184% lên 291,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 161 tỷ đồng. Theo giải trình của Viconship, hoạt động kinh doanh tại các công ty con, đặc biệt là khối cảng biển, vẫn tăng trưởng nhưng chi phí gia tăng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.656 tỷ đồng, tăng gần 14%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản Viconship đạt 16.882 tỷ đồng, tăng 30,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ở mức 8.465 tỷ đồng, tăng 57,5%, trong khi tiền và tương đương tiền giảm 33,2%, còn khoảng 611 tỷ đồng.