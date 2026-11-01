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Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20% trong tháng này

| | Doanh nghiệp

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20% trong tháng này

Theo kế hoạch, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11, ngày đăng ký cuối cùng là 6/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/11/2026.

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Theo kế hoạch, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11, ngày đăng ký cuối cùng là 6/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/11/2026.

Đây là đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên của WSB trong năm nay. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) hiện là cổ đông lớn nhất tại Bia Sài Gòn - Miền Tây, nắm giữ gần 84,5% vốn điều lệ. Sabeco dự kiến nhận khoảng 24,5 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 9/2026, Bia Sài Gòn - Miền Tây có gần 149 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 404 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Tổng giá trị hai khoản mục đạt hơn 553 tỷ đồng, gấp khoảng 3,8 lần vốn điều lệ 145 tỷ đồng.

WSB cũng duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt ở mức cao trong những năm gần đây. Cả năm 2024 và 2025, doanh nghiệp đều chi trả cổ tức với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn thành kế hoạch năm 2026, WSB sẽ có năm thứ ba liên tiếp duy trì mức cổ tức này, với tổng số tiền chi trả khoảng 72,5 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, Sabeco dự kiến nhận khoảng 61 tỷ đồng từ phần vốn sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bia Sài Gòn - Miền Tây ghi nhận doanh thu hơn 757 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 15%. 

Yên Chi

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