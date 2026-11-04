Nhiều chi nhánh California Fitness đóng cửa, cơ quan quản lý hướng dẫn hội viên khởi kiện

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông tin về việc tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của hội viên California Fitness & Yoga liên quan đến tình trạng một số cơ sở thuộc hệ thống tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến quyền sử dụng dịch vụ theo hợp đồng.

Trong đó, nhiều khách hàng đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả khoản phí đã thanh toán trước. Trước tình hình này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có hướng dẫn về các phương thức giải quyết tranh chấp để hội viên tham khảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo cơ quan này, các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên cần căn cứ vào hợp đồng đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan.

Chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga liên tiếp đóng cửa hàng loạt chi nhánh thời gian qua, khiến việc tập luyện của hội viên bị ảnh hưởng. Ảnh: Như Hoàn

Hội viên có thể khởi kiện tại Tòa án thay vì trọng tài

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, theo khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi quyền dân sự bị xâm phạm hoặc phát sinh tranh chấp, việc bảo vệ quyền có thể được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

Qua nghiên cứu Cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai trên website, tại Điều 21 có nội dung quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, đối với điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung, khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Như vậy, đối với tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hội viên có điều khoản trọng tài do doanh nghiệp đưa vào hợp đồng theo mẫu, khách hàng có thể lựa chọn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền thay vì giải quyết bằng trọng tài.

Hai cách khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hội viên

Về việc thực hiện quyền khởi kiện, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể lựa chọn tự mình khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và những quyền lợi hợp pháp khác.

Ngoài ra, hội viên có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện. Theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức xã hội có chức năng bảo vệ người tiêu dùng được đại diện thực hiện khởi kiện vụ án dân sự khi có yêu cầu và ủy quyền theo quy định pháp luật.

Việc khởi kiện và giải quyết vụ án được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định pháp luật liên quan.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý hội viên cần chuẩn bị, lưu giữ các tài liệu, chứng cứ như hợp đồng và phụ lục hợp đồng, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, những yêu cầu đã gửi đến doanh nghiệp cùng các chứng cứ liên quan khác khi thực hiện quyền khởi kiện.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị hội viên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, tình hình thực hiện hợp đồng và quy định pháp luật để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.

Việc xác định căn cứ chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm hoàn trả tiền và mức hoàn trả cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án khi vụ việc được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.