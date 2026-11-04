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Đại học của vị Giáo sư giàu nhất Việt Nam đón tin sốc

| | Doanh nghiệp

Đại học của vị Giáo sư giàu nhất Việt Nam đón tin sốc

Đại học Phenikaa, nơi GS.TS Hồ Xuân Năng giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường, vừa vươn lên vị trí 697 trên bảng xếp hạng đại học châu Á 2027, tăng 258 bậc so với năm trước.

Ngày 3/11, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 (QS Asia University Rankings 2027), với sự tham gia của hơn 1.700 cơ sở giáo dục đại học.

Theo kết quả công bố, Đại học Phenikaa xếp thứ 697 châu Á, tăng 258 bậc so với vị trí 955 của kỳ xếp hạng trước. Đây là một trong những trường đại học Việt Nam có mức cải thiện thứ hạng lớn nhất năm nay.

Theo thông tin từ Phenikaa, mạng lưới nghiên cứu quốc tế và số lượt trích dẫn trên mỗi bài báo là hai chỉ số có kết quả tốt của trường, lần lượt nằm trong nhóm 25% và 50% cơ sở giáo dục dẫn đầu khu vực. Từ năm 2019 đến nay, trường ghi nhận hơn 3.000 công bố khoa học thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Đại học Phenikaa cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp. Trường hiện nằm trong nhóm 12 cơ sở giáo dục đại học được định hướng giữ vai trò dẫn dắt vùng Thủ đô.

Đại học Phenikaa gắn liền với GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS) và Chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa).

Ông Hồ Xuân Năng sinh năm 1964, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1986 và nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Cơ khí - Động lực năm 1992. Năm 2025, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Cơ khí - Động lực.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, ông Năng còn được biết đến là một trong những giáo sư giàu nhất Việt Nam nhờ khối tài sản lớn trên thị trường chứng khoán. Ông từng nằm trong nhóm 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo dữ liệu sở hữu cổ phần tại ngày 30/6/2026, ông Năng trực tiếp nắm giữ khoảng 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn điều lệ Vicostone. Ngoài ra, Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, doanh nghiệp do ông nắm quyền chi phối, sở hữu hơn 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương ứng 84,15% vốn điều lệ.

Trở lại bảng xếp hạng QS Asia 2027, Việt Nam có tổng cộng 33 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, tăng 8 trường so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục dẫn đầu Việt Nam, xếp thứ 159 châu Á, tiếp đến là Đại học Quốc gia TP.HCM ở vị trí 182 và Đại học Duy Tân ở vị trí 210. Trong số 25 trường Việt Nam từng xuất hiện ở kỳ xếp hạng trước, chỉ có 8 trường cải thiện vị trí.

Yên Chi

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