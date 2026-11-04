Cổ phiếu CII bất ngờ tăng trần sau thông tin về 'siêu dự án' 487.000 tỷ đồng

Phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu CII của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) đã tăng trần (+6,95%) lên 13.850 đồng/cp với hơn 18 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Gần đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản gửi CII về việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh.

Theo đó, về kiến nghị cập nhật phạm vi khu vực TOD Hàng Xanh do Công ty CII đang nghiên cứu, với quy mô khoảng 108,4ha, vào phạm vi ranh TOD dọc tuyến đường sắt đô thị số 2, Sở cho biết: Vị trí công trình theo tuyến của Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một – TP.HCM) tại khu vực Hàng Xanh được quy hoạch nhà ga ngầm C18 (bố trí tại Ngã năm Đài liệt sỹ) và C19 (bố trí tại Ngã ba Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh).

Theo quy định, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, bao gồm nhà ga, đề-pô và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000m tính từ tâm quy ước của nhà ga, đề-pô; được xác định phù hợp với điều kiện tự nhiên, ranh giới hành chính, ranh ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga, công trình hiện hữu và yêu cầu tổ chức không gian, phát triển đô thị của khu vực.

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ghi nhận đề xuất của Công ty CII. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch TOD (khoảng 108,4ha) theo kiến nghị của Công ty sẽ được xem xét trong quá trình rà soát, đề xuất ranh giới quy hoạch khu vực TOD tại các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM) đi qua khu vực Hàng Xanh.

Theo Sở, việc xem xét dựa trên bảo đảm tính kết nối, đồng bộ với các khu vực TOD dọc tuyến và các dự án có liên quan trong khu vực, trong đó có Dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đối với việc sử dụng kết quả nghiên cứu ý tưởng quy hoạch TOD khu vực Hàng Xanh do Công ty CII nghiên cứu làm tài liệu tham khảo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất tiếp nhận kết quả nghiên cứu ý tưởng quy hoạch TOD khu vực Hàng Xanh do Công ty CII tài trợ làm tài liệu tham khảo, cơ sở nghiên cứu phục vụ công tác lập quy hoạch khu vực TOD.

Cũng theo Sở chức năng, kết quả nghiên cứu ý tưởng không thay thế hồ sơ quy hoạch được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định. Song, các nội dung đề xuất sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc trong quá trình lập quy hoạch theo quy định.

Nội dung trả lời nêu trên của Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhằm phản hồi văn bản của hồi tháng 9/2026 của CII về hoàn thiện kết quả nghiên cứu lập quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh.

Một trong phối cảnh về phát triển mô hình TOD với đô thị nén quanh nhà ga metro ở Hàng Xanh. Ảnh: Đơn vị tư vấn.

Hồi đầu năm, CII từng đề xuất 'siêu dự án' cải tạo hạ tầng kết hợp tái thiết đô thị khu Hàng Xanh với tổng vốn sơ bộ gần 487.000 tỷ đồng, gồm xây dựng hệ thống giao thông đa tầng, phát triển nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Dự án sẽ bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng, qua đó giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, ngập nước tại khu vực Hàng Xanh; và tái thiết đô thị bền vững theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, qua đó tối ưu hoá sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Dự kiến dự án sẽ tạo ra khoảng 7,3 triệu m2 sàn xây dựng (căn hộ và văn phòng).

Hàng Xanh là cửa ngõ phía đông trung tâm TP.HCM, nơi giao cắt các trục giao thông lớn như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí. Khu vực có mật độ dân cư cao, gần bến xe Miền Đông cũ, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Trước đó, TP.HCM đã chấp thuận cho CII nghiên cứu ý tưởng phát triển TOD tại khu vực này, hướng đến tổ chức lại không gian đô thị gắn với giao thông công cộng.

Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM nằm trong nhóm tuyến đường sắt đô thị được TP.HCM ưu tiên đầu tư, hướng đến hoàn thành vào năm 2030. Tuyến dài hơn 33km, gồm gần 18km trên cao và 15,5km đi ngầm, kết nối khu vực Thành phố mới Bình Dương với trung tâm TP.HCM.

Điểm đầu của tuyến metro nằm tại ga S5 của metro số 1, thuộc phường Bình Dương; điểm cuối tại khu vực ga Tao Đàn của metro số 2, thuộc phường Bến Thành.