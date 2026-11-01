Hãng tàu hàng đầu Hà Lan chọn một xưởng ở Hải Phòng làm cứ điểm nước ngoài: Vừa bàn giao cỗ máy nạo vét sâu 30m, đơn hàng tiếp theo lớn gấp gần 4 lần

Ngày 26/8/2026, tại Hải Phòng, tàu hút bụng tự hành Magdalena có dung tích 2.300 m³ chính thức được bàn giao cho Baggerbedrijf De Boer – Dutch Dredging, một doanh nghiệp nạo vét của Hà Lan.

Đây là con tàu đầu tiên do Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đóng cho Royal IHC, hãng thiết kế và chế tạo thiết bị hàng hải có trụ sở tại Kinderdijk, Hà Lan.

Magdalena dài gần 80 m, rộng 15 m, có khả năng nạo vét ở độ sâu tới 30 m. Con tàu được thiết kế để duy tu các luồng hàng hải ven biển và đường thủy nội địa, với hệ động lực đáp ứng tiêu chuẩn khí thải IMO Tier III và EU Stage V.

Tuy nhiên, hợp tác giữa Royal IHC và Nam Triệu không dừng ở con tàu đầu tiên này. Nam Triệu tiếp tục nhận hợp đồng đóng một tàu hút dung tích 3.000 m³ và hai tàu hút dung tích 9.000 m³ cho IHC Holland BV. So với Magdalena, dung tích của mỗi tàu 9.000 m³ lớn gấp gần 4 lần.

Vì sao hãng Hà Lan chọn một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng?

Mối hợp tác giữa Royal IHC và Nam Triệu được công bố vào tháng 7/2024.

Khi đó, ông Derk te Bokkel, Tổng giám đốc Royal IHC, cho biết Nam Triệu về cơ bản sẽ trở thành xưởng đóng tàu ở nước ngoài của hãng.

Trước đây, Royal IHC từng đặt đóng tàu tại nhiều xưởng nước ngoài khác nhau. Tuy nhiên, theo ông Derk te Bokkel, việc liên tục thay đổi đối tác không phải lúc nào cũng hiệu quả. Royal IHC muốn hợp tác với một xưởng có kinh nghiệm, hiểu rõ phương pháp làm việc và các yêu cầu kỹ thuật của hãng.

Một lý do khác được lãnh đạo Royal IHC đề cập là chi phí sản xuất. Theo ông Derk te Bokkel, đóng tàu tại Việt Nam cho phép hãng duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao với chi phí nhân công và năng lượng thấp hơn so với Hà Lan.

Ông Bert Jan ter Riet, Giám đốc vận hành Royal IHC, cho biết các tàu nhỏ hơn, ít phức tạp về kỹ thuật và hướng tới khách hàng có yêu cầu chi phí đầu tư thấp có thể được đóng tại Việt Nam. Trong khi đó, những tàu lớn, phức tạp vẫn được đóng tại Hà Lan ở thời điểm ông đưa ra phát biểu.

Theo Royal IHC, hãng cung cấp vật tư, thiết bị từ Hà Lan và bố trí nhân sự trực tiếp giám sát thi công, trong khi Nam Triệu huy động khoảng 700–800 lao động địa phương tham gia sản xuất.

Nam Triệu sở hữu ba triền đà và một ụ tàu, trong đó triền đà lớn nhất dài 320 m, rộng 48 m. Royal IHC cho biết quy mô này cho phép hãng từng bước nâng kích thước những con tàu đóng tại Việt Nam.

Quá trình đóng Magdalena bắt đầu với lễ cắt thép vào tháng 10/2024, đặt ky vào tháng 4/2025 và hạ thủy ngày 4/2/2026, trước khi bàn giao ngày 26/8/2026.

Từ Hải Phòng đến những đơn hàng cho khách hàng Congo

Ngoài những đơn hàng dành cho đối tác Hà Lan, ngày 10/3/2026, doanh nghiệp La Congolaise des Voies Maritimes (CVM) của Congo ký hợp đồng với Royal IHC mua một tàu hút thuộc dòng Easydredge 2700XL.

Royal IHC cho biết con tàu này sẽ được đóng tại xưởng đối tác Nam Triệu ở Việt Nam. Đến ngày 8/4/2026, Royal IHC và Nam Triệu ký hợp đồng đóng một tàu Easydredge 2700XL.

Royal IHC còn có kế hoạch đưa những dự án lớn hơn về Hải Phòng.

Trong cuộc phỏng vấn công bố năm 2025, ông Bert Jan ter Riet cho biết sau tàu hút dài khoảng 80 m, Royal IHC dự kiến đóng tại Nam Triệu một số tàu rải cáp dài 126 m cho OMS, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng số.

Theo lãnh đạo Royal IHC, lộ trình này nhằm từng bước đưa Nam Triệu đến khả năng đóng những con tàu phức tạp tương tự sản phẩm tại xưởng Krimpen ở Hà Lan. Hãng kỳ vọng có thể đóng tàu lớn, phức tạp tại Nam Triệu vào năm 2027 hoặc 2028.

Bên cạnh hợp tác với Royal IHC, Nam Triệu cũng đang đóng những tàu hàng trọng tải lớn cho khách hàng trong nước.

Ngày 24/12/2025, xưởng hạ thủy tàu hàng Trường Minh Dream 02 có trọng tải 65.000 DWT. Theo Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC), đây là chiếc thứ hai trong loạt bốn tàu đóng cho CTCP Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, thuộc nhóm tàu có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay do kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện.

Ngày 28/9/2026, CTCP Vận tải biển Hòa Phát tiếp tục ký hợp đồng đóng một tàu hàng 65.000 DWT tại Nam Triệu. Con tàu dài 199 m, rộng 32 m, dự kiến bàn giao năm 2028 để phục vụ vận chuyển nguyên liệu sản xuất thép.

Giá trị hợp đồng đóng Magdalena và các đơn hàng tiếp theo giữa Nam Triệu với đối tác Hà Lan chưa được công bố.