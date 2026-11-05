Công ty 6 nhân viên ở Hà Nội: Lãi 1.299 tỷ từ năm 2024 đến nay, trả cổ tức 270%, vẫn còn 450 tỷ đồng tiền gửi

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) ghi nhận doanh thu thuần 2,3 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1,5 tỷ đồng, giảm 46,4%.

Doanh nghiệp cho biết trong quý chỉ bàn giao và ghi nhận doanh thu của một căn chung cư. Đây là nguyên nhân chính khiến doanh thu sụt giảm mạnh.

Dù hoạt động kinh doanh bất động sản không mang lại nhiều doanh thu, BTH vẫn ghi nhận gần 9,9 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp hơn 4 lần doanh thu thuần. Khoản thu này chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Trong kỳ, công ty không phát sinh chi phí tài chính và chi phí bán hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn một nửa, còn khoảng 611 triệu đồng. Kết quả, BTH báo lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, số tiền nhàn rỗi từ hoạt động mua bán nhà được gửi ngân hàng trong quý III/2026 ở mức 453 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 1.017 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng đã giúp doanh thu tài chính chỉ giảm khoảng 19,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BTH đạt doanh thu thuần 87,8 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh âm 29,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 156 tỷ đồng.

Hơn 72% tài sản nằm ở tiền gửi ngân hàng

Tính đến ngày 30/9/2026, BTH có tổng tài sản khoảng 626 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 453,5 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, chiếm 72,4% tổng tài sản.

Cụ thể, doanh nghiệp gửi 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và 53,2 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ hơn 187 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 105 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 521 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 263 tỷ đồng.

Một chi tiết khác trong báo cáo tài chính là BTH chỉ có 6 nhân viên tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Dù bộ máy nhân sự nhỏ, doanh nghiệp đã ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến trong hai năm gần đây nhờ bàn giao sản phẩm tại dự án Hoàng Thành Pearl ở khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước giai đoạn này, lợi nhuận hằng năm của công ty thường chỉ dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Năm 2024, công ty ghi nhận 1815 tỷ doanh thu thuần và 885 tỷ lãi trước thuế. Kết quả tương ứng của năm 2025 là 272 tỷ và 233 tỷ đồng.﻿

Trong năm 2025 và 2026, công ty đã có 2 đợt trả cổ tức tổng tỷ lệ 270%, tương ứng số tiền chi trả là 675 tỷ đồng.﻿

Tính đến cuối tháng 9/2026, BTH đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329 trên tổng số 334 căn hộ chung cư và 17 trên 25 căn nhà liền kề tại dự án Hoàng Thành Pearl.

BTH là CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, có cổ phiếu giao dịch trên UPCoM. Theo dữ liệu công bố, cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp là CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành, từng nắm 65% vốn điều lệ.