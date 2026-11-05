9 tháng đã hoàn thành gấp đôi mục tiêu lợi nhuận cả năm, ông lớn ngành phân bón tăng 113% kế hoạch năm 2026

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, mã DPM) vừa công bố Nghị quyết ngày 4/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo đó, chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất được nâng từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tăng 8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất được điều chỉnh từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, tăng 108%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 113%.

Ở phạm vi công ty mẹ, tổng doanh thu kế hoạch được nâng từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tăng từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng, tức tăng 111%, và lợi nhuận sau thuế tăng từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, tăng 113%.

Cùng với chỉ tiêu tài chính, DPM nâng tổng nhu cầu vốn đầu tư của công ty mẹ năm 2026 từ 1.163 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng, tăng 20,3%. Phần điều chỉnh tập trung vào hạng mục đầu tư tài chính và góp vốn, tăng từ 210 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 104,8%.

Hạng mục mua sắm tài sản, trang thiết bị tăng 4,1% lên 387 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư xây dựng cơ bản giữ nguyên ở mức 583 tỷ đồng. Toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư được bố trí từ vốn chủ sở hữu, không sử dụng vốn vay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, lũy kế 9 tháng đầu năm DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.737 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 1.734 tỷ đồng, tăng 57%, và lãi sau thuế 1.371 tỷ đồng, tăng 59% so với 9 tháng năm 2025.

Đối chiếu với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của DPM đã bằng 204% chỉ tiêu cả năm, lợi nhuận sau thuế bằng 202%. Doanh thu bán hàng 9 tháng tương đương 97% chỉ tiêu tổng doanh thu cũ.

Với kế hoạch vừa điều chỉnh, DPM đã thực hiện được 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 95% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Doanh thu bán hàng 9 tháng tương đương 90% mục tiêu tổng doanh thu mới.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của DPM đạt 18.383 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.