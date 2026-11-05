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Hãng chế tạo siêu máy đào hầm 13m cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tuyển dụng hàng loạt để mở chi nhánh tại Hà Nội, đưa sang Đức đào tạo

| | Doanh nghiệp

Hãng chế tạo siêu máy đào hầm 13m cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tuyển dụng hàng loạt để mở chi nhánh tại Hà Nội, đưa sang Đức đào tạo

Herrenknecht, nhà sản xuất máy đào hầm nổi tiếng của Đức được nêu tên trong dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ của VinSpeed, đang tuyển dụng nhiều vị trí để thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội. Nhân sự trúng tuyển dự kiến được đào tạo tại Đức từ tháng 1/2027, trước khi trở về Việt Nam làm việc lâu dài.

Trên website tuyển dụng chính thức, Tập đoàn Herrenknecht của Đức đang đăng thông báo tìm kiếm kỹ sư, kỹ thuật viên, chuyên gia công nghệ thông tin và nhân sự kinh doanh để xây dựng chi nhánh mới tại Hà Nội.

Theo thông báo tuyển dụng của Herrenknecht, công ty đang tìm kiếm kỹ sư xây dựng làm việc trực tiếp với máy đào tại công trường, kỹ sư điện, chuyên gia cơ điện tử, kỹ thuật viên lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị. Ngoài ra, hãng còn tuyển nhân sự IT và nhân viên phụ trách các hoạt động tổ chức, quản lý chi nhánh.

Một chi tiết đặc biệt nằm ở chương trình đào tạo. Dự kiến từ tháng 1/2027, nhân sự được tuyển sẽ trải qua 2–3 tháng làm việc và đào tạo tại trụ sở Herrenknecht ở Schwanau, Đức. Tại đây, họ được tiếp cận máy móc, quy trình kỹ thuật và đội ngũ chuyên gia của tập đoàn trước khi trở về làm việc tại chi nhánh Hà Nội.

Thông báo yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh, đồng thời sẵn sàng làm việc lâu dài tại Việt Nam sau thời gian đào tạo.

Herrenknecht cũng giải thích lý do mở rộng hoạt động. Theo công ty, sau khi tham gia xây dựng các đường hầm của tuyến metro số 3 tại Hà Nội, một dự án hạ tầng lớn mới đã tạo điều kiện để hãng tăng cường hiện diện tại Việt Nam và thành lập chi nhánh riêng, dự kiến tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Việc một nhà sản xuất máy đào hầm chuyên dụng thành lập chi nhánh tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai hàng loạt dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, với nhu cầu lớn về thiết bị đào hầm cơ giới.

Herrenknecht không phải cái tên xa lạ với ngành xây dựng công trình ngầm Việt Nam. Tại tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội, hãng Đức là nhà sản xuất hai máy đào hầm TBM mang tên Thần Tốc và Táo Bạo. Mỗi máy có chiều dài hơn 100 m, trọng lượng khoảng 850 tấn và sử dụng công nghệ cân bằng áp lực đất.

Hai cỗ máy đã hoàn thành việc đào các đường hầm song song dài khoảng 2,9 km mỗi đường. Theo thông tin do Herrenknecht công bố, đường kính đào của thiết bị là 6,55 m. Máy thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 12/2025, máy thứ hai kết thúc hành trình vào tháng 4/2026.

Trong khi đó, một dự án đường sắt khác tại Việt Nam dự kiến sử dụng thiết bị có kích thước lớn gần gấp đôi.

Theo thông tin được liên danh Vinhomes – VinSpeed công bố hồi tháng 6/2026, phần đường hầm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ sẽ sử dụng TBM đường kính lên tới 13,6 m. Herrenknecht được nêu là đơn vị đảm nhiệm thiết kế và sản xuất thiết bị đào hầm.

Đến ngày 30/10, trong thông cáo cập nhật tiến độ dự án, Vingroup cho biết đoạn hầm thi công bằng TBM tại khu vực cảng Sài Gòn dài 2.019,45 m, sử dụng máy đào đường kính 13 m. Hạng mục này tiếp nối đoạn hầm đào hở dài 321,7 m và đoạn hầm hở chữ U dài 266 m.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ do VinSpeed đầu tư, với sự tham gia thi công của liên danh Vinhomes – SGC. Tuyến dài khoảng 54 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Theo kế hoạch công bố ngày 30/10, dự án hướng tới hoàn thành xây dựng và chạy thử vào quý IV/2028, trước khi vận hành thương mại trong năm 2029.

Mỹ Mỹ

Việt Nam hàng ngày

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