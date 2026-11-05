Ông Nguyễn Đức Tài: Nếu đầu tư 1 tỷ đồng vào Thế Giới Di Động và giữ nguyên trong 20 năm, khoản tiền đó hiện nay đã thành 400 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Điện Máy Xanh mới diễn ra. (Ảnh: BTC)

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) diễn ra gần đây, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) – công ty mẹ sở hữu chuỗi hệ thống Điện Máy Xanh đã chia sẻ thông tin đáng chú ý về tỷ suất lợi nhuận nếu đầu tư vào doanh nghiệp của ông.

Cụ thể, mới đây, Chris Freund, Nhà Sáng Lập & Tổng giám đốc Mekong Capital nói với một tạp chí tại Singapore rằng: Khoản đầu tư của quỹ vào MWG đã thu về khoản lợi nhuận gấp 57 lần.

Tuy nhiên, ông Tài lại cho rằng, Mekong Capital chỉ thu được khoản lợi nhuận trên do Chris Freund “buộc phải đóng quỹ và thoát hơi sớm”.

Bởi, vào năm 2007, MWG được định giá khoảng 10 triệu USD nhưng tới thời điểm hiện tại công ty này đã được định giá khoảng 4 tỷ USD. Tức là 1 tỷ đồng mà Chris Freund đầu tư vào Thế Giới Di Động trong năm 2007 thì hiện nay sẽ là 400 tỷ đồng, sau 20 năm.

Như vậy, lợi nhuận đầu tư phải là: 1 ăn 400 chứ không phải 1 ăn 57.

Từ câu chuyện trên, ông Nguyễn Đức Tài khuyên cổ động hãy giữ đủ kiên nhẫn và niềm tin.

“Đừng để bị xao xuyến bởi những gì diễn ra ngoài kia, cứ mua cổ phiếu và quên nó đi. Đến một ngày đẹp trời, nhìn lại, chúng ta sẽ giật mình và tự hỏi: Tại sao khoản đầu tư của chúng ta lại nhân cao như vậy”, ông nói.

Vị chủ tịch sinh năm 1969 cũng cho rằng, ông không chỉ nói riêng về Thế Giới Di Động. Bởi, thị trường còn nhiều doanh nghiệp tốt. Đây là thời điểm điểm thú vị để có thể đặt tiền vào những doanh nghiệp tốt đó và quên đi để rồi 5 năm sau nhìn lại và nhận ra tối thiểu mình phải nhân đôi thậm chí nhân ba khoản đầu tư của mình.

“Không biết nhận định của một người không phải quỹ đầu tư như vậy có chuẩn không?”, sau khi chia sẻ xong, ông Tài còn hỏi ngược lại các cổ đông tại đại hội.

Quay lại lịch sử, vào đầu năm 2018, Mekong Capital thông báo chính thức về việc Quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEF II) đã hoàn tất thoái vốn toàn bộ tại Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động.

MEF II bắt đầu thoái vốn khỏi Thế Giới Di Động thông qua đợt chào bán riêng lẻ ngay trước khi Thế Giới Di Động niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào năm 2014.

Sau khi Thế Giới Di Động được niêm yết, MEF II tiến hành bán dần cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức theo định kỳ hàng quý. Khối lượng 5 triệu cổ phiếu cuối cùng được bán với mức giá 165.000 đồng/cổ phiếu và đã hoàn tất vào ngày 29/1/2018.

MEF II đầu tư lần đầu tiên vào Thế Giới Di Động năm 2007 khi Quỹ này đầu tư 3,5 triệu USD đổi lấy 35% cổ phần. Tính chung, tổng số tiền từ các khoản thoái vốn tại Thế Giới Di Động và cổ tức nhận được là 199,4 triệu USD.

Mekong Capital cho biết, sau 10 năm rưỡi, khoản đầu tư của MEF II đạt tỷ suất lợi nhuận 57 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 61,1% (tính theo đồng USD cho cả hai chỉ số).

Thời điểm đó, ông Chris Freund, Tổng Giám đốc Mekong Capital, từng chia sẻ: “Khi chúng tôi mới đầu tư vào Thế Giới Di Động năm 2007, doanh nghiệp mới chỉ có 7 cửa hàng và giá trị công ty là 10 triệu USD. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là tăng lên 50 cửa hàng và giá trị công ty là 50 triệu USD. Sự thành công của khoản đầu tư đã vượt qua những kỳ vọng cao nhất của Mekong Capital”.

Tuy nhiên, về lý do thoái vốn, ông cũng chia sẻ thêm: “MEF II, quỹ đầu tư vào Thế Giới Di Động, ra mắt vào năm 2006 và có thời hạn hoạt động 12 năm, nên Mekong Capital cần hoàn tất thoái vốn đối với các khoản đầu tư còn lại của Quỹ trong nửa đầu năm 2018, trong đó có Thế Giới Di Động. Nếu không vì thời hạn của Quỹ MEF II, chúng tôi rất muốn được tiếp tục là một cổ đông của Thế Giới Di Động trong một thời gian nữa, đặc biệt khi công ty đang đẩy mạnh Bách hóa Xanh trở thành chuỗi siêu thị hàng đầu Việt Nam”.