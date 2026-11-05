Từ Elmet đến GB Innovation: Hợp tác quốc tế nói gì về triển vọng của MSR?

Bên cạnh tác động tích cực từ giá vonfram, doanh nghiệp đang mở rộng năng lực chế biến, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn.

Theo kết quả kinh doanh mới nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận doanh thu 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 4.350 tỷ đồng, lần lượt vượt 27% và 74% so với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kịch bản cao trong kế hoạch cả năm 2026.

Riêng quý III/2026, doanh thu của MSR đạt 14.557 tỷ đồng. NPAT Pre-MI đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý trước.

Giá vonfram tăng mạnh là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kết quả kinh doanh của MSR trong năm 2026. Bên cạnh yếu tố thị trường, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng năng lực chế biến, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và phát triển mạng lưới khách hàng quốc tế. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ MSR gia tăng sản lượng và mở rộng hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

Mở rộng nguồn nguyên liệu, gia tăng năng lực chế biến

Trong quý III/2026, sản lượng vonfram tinh luyện của Masan High-Tech Materials đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Lượng tinh quặng mua từ bên ngoài tăng 78%, giúp doanh nghiệp nâng sản lượng vượt phần đóng góp từ hoạt động khai thác tại Núi Pháo.

Hiện MSR thu mua tinh quặng từ khoảng 30 đối tác trên thế giới, bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến tại Thái Nguyên. Đây là lợi thế quan trọng khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, bởi sản lượng chế biến có thể tăng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ khai thác tại mỏ.

Công suất APT và oxit vonfram của Masan Tungsten Company (MTC), đơn vị vận hành nhà máy chế biến vonfram của MSR, hiện ở mức khoảng 8.000 tấn WO₃ mỗi năm và dự kiến vận hành hết công suất vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027. Doanh nghiệp cũng xem xét nâng công suất lên 10.000 tấn, xa hơn là 12.000 tấn.

Việc mở rộng trên cơ sở nhà máy hiện hữu tạo dư địa gia tăng sản lượng mà không phải xây dựng lại toàn bộ nền tảng công nghệ từ đầu.

Elmet và GB Innovation mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế

Tháng 10/2026, Elmet (Mỹ) hoàn tất khoản đầu tư 124,75 triệu USD để sở hữu 4,99% Masan High-Tech Materials, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD. Đi kèm giao dịch là các thỏa thuận thương mại kéo dài hơn tám năm, với khối lượng tương đương khoảng 1.250 tấn WO₃ mỗi năm.

Elmet không chỉ tham gia với vai trò cổ đông tài chính. Doanh nghiệp này đồng thời cung cấp tinh quặng từ các mỏ đối tác cho nhà máy của MSR và mua hóa chất vonfram để phục vụ thị trường Mỹ. Việc cùng lúc cam kết vốn, nguồn nguyên liệu và đầu ra giúp gắn lợi ích của hai bên trong dài hạn, đồng thời củng cố khả năng dự báo sản lượng và doanh thu cho nền tảng vonfram của Masan Group (HOSE: MSN).

Trong khi đó, hợp tác giữa Masan High-Tech Materials và GB Innovation mở đường đưa tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc về Việt Nam để chế biến thành APT và oxit vonfram. Phí chế biến được tính theo chỉ số giá APT và có mức sàn, qua đó bảo vệ biên lợi nhuận khi giá giảm và giúp MSR chủ động hơn trong dự báo nguồn thu.

Hợp tác với Elmet và GB Innovation cho thấy hướng phát triển của MSR trong việc kết nối nguồn nguyên liệu quốc tế với năng lực chế biến tại Việt Nam và các thị trường tiêu thụ lớn. Trong đó, Elmet kết hợp đầu tư vốn với hợp tác thương mại dài hạn tại Mỹ, còn GB Innovation mở rộng nguồn nguyên liệu từ Hàn Quốc thông qua mô hình hợp tác chế biến.

Ban lãnh đạo MSR cho biết hợp tác với Elmet là bước đầu trong chương trình mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược quốc tế. Nếu tiếp tục phát triển các mô hình hợp tác tương tự, MSR có thể khai thác tốt hơn công suất chế biến, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và mở rộng thị trường đầu ra. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển quy mô hoạt động trong dài hạn, bên cạnh những cơ hội và rủi ro đến từ chu kỳ giá vonfram.