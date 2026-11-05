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Khởi tố nữ giám đốc được thuê đứng tên Ngô Thị Lưu

| | Doanh nghiệp

Từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163.

Công an Bắc Ninh ngày 04/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 02 bị can để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Các bị can bị khởi tố là Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Ngô Thị Lưu (sinh năm 1992, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh).

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo Ngô Thị Lưu nâng khống khoản chi phí của Công ty TNHH MH 163 nhằm mục đích giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

2 bị can Nguyễn Đức Thắng và Ngô Thị Lưu bị khởi tố về tội trốn thuế - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Để thực hiện, Ngô Thị Lưu đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch, hạch toán khống tiền lương không có thật của người lao động, khống khoản chi phí thuê xe không có thật để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; từ đó nhằm làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2023, 2024, 2025 gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 02/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng và Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Lưu để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khám xét chỗ ở, khởi tố Giám đốc công ty đòi nợ Bùi Thị Phương

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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