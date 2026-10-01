Tổng giám đốc Trịnh Văn Tuệ vừa bị khởi tố, doanh nghiệp thông báo khẩn

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico, mã chứng khoán KSV) vừa ban hành Nghị quyết số 2990/NQ-VIMICO ngày 30/10/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 20/11/2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 15/12/2026, tại trụ sở Tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp bao gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Doanh nghiệp chưa công bố chương trình nghị sự chi tiết.

Động thái này diễn ra ngay sau biến động nhân sự cấp cao tại Vimico. Cụ thể, ngày 30/10, Tổng công ty Khoáng sản TKV công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Tổng công ty, về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 29/10, Hội đồng quản trị Vimico đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ. Ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao quyền Tổng giám đốc, đồng thời làm người đại diện theo pháp luật cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

Vimico là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, đặc biệt là vàng, bạc và đồng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất 940 kg vàng, gần 3 tấn bạc và 30.000 tấn đồng tấm katốt.

Về kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Vimico ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 9.890 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.428 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần. Doanh nghiệp cũng dự kiến chi khoảng 900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 30%.