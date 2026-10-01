Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam lần đầu tiên lãi ngay 1 tỷ USD chỉ sau 9 tháng, doanh thu xăng E10 tăng 1.900 lần

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn chỉ tăng 46%, giúp lợi nhuận gộp tăng từ 1.009 tỷ đồng lên 9.651 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện mạnh từ 2,9% lên 16,2%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, BSR ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.072 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 8.969 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp đạt lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, BSR đạt doanh thu thuần 164.217 tỷ đồng, tăng 58%, lợi nhuận trước thuế gần 28.000 tỷ. Lợi nhuận sau thuế lên tới 24.902 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ năm trước. Con số này lớn hơn lợi nhuận mọi năm của BSR, kể từ khi công bố.

So với kế hoạch lợi nhuận 2.162 tỷ đồng cho cả năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện gấp 11,5 lần chỉ sau ba quý.

Biên lợi nhuận gộp tăng vọt từ 2,3% lên 17%.

Dầu diesel mang về gần 19.000 tỷ đồng lợi nhuận gộp

Theo thuyết minh, dầu diesel là sản phẩm đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của BSR.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ dầu diesel DO 0,05S đạt 74.415 tỷ đồng, chiếm hơn 45% tổng doanh thu thuần. Giá vốn tương ứng ở mức 55.577 tỷ đồng, tạo ra chênh lệch doanh thu và giá vốn lên tới 18.838 tỷ đồng, tương đương khoảng 67% lợi nhuận gộp hợp nhất của BSR.

Biên lợi nhuận gộp của riêng dòng sản phẩm này đạt 25,3%, cao hơn đáng kể so với nhiều mặt hàng xăng dầu khác.

Nhiên liệu hàng không Jet A-1 cũng mang lại biên lợi nhuận khá cao. Với doanh thu 11.332 tỷ đồng và giá vốn 8.404 tỷ đồng, sản phẩm này tạo ra khoảng 2.928 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận 25,8%.

Trong khi đó, xăng RON95 mang về 27.326 tỷ đồng doanh thu và 2.985 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận khoảng 10,9%. Với xăng E5 RON92, các chỉ tiêu lần lượt đạt 22.399 tỷ đồng và 2.037 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận 9,1%.

Doanh thu E10 tăng 1.900 lần, khoản phải thu vượt 22.800 tỷ đồng

Trong 9 tháng, doanh thu xăng E10 RON95 đạt 9.076 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 lần so với mức 4,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu xăng E5 RON92 cũng tăng từ 276 tỷ đồng lên 22.399 tỷ đồng, tương đương hơn 81 lần.

Tổng cộng, hai dòng xăng sinh học mang về gần 31.475 tỷ đồng, chiếm khoảng 19% doanh thu thuần hợp nhất của BSR.

Ở chiều ngược lại, doanh thu xăng RON95 không chì giảm gần 20%, từ 34.094 tỷ đồng xuống 27.326 tỷ đồng. Xăng RON92 không chì, từng mang về hơn 7.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm trước, không còn ghi nhận doanh thu trong kỳ này.

Sự chuyển dịch diễn ra khi Việt Nam triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận 22.865 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khách hàng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng, tương đương gần 78% so với đầu năm.

Trong đó, khoản phải thu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tăng từ 4.084 tỷ đồng lên 8.509 tỷ đồng. Khoản phải thu từ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng tăng từ 2.670 tỷ đồng lên 4.999 tỷ đồng. Riêng hai doanh nghiệp này chiếm khoảng 59% tổng phải thu khách hàng của BSR.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền gần 18.976 tỷ đồng trong 9 tháng. Dù vậy, nhờ lợi nhuận tăng mạnh và các khoản phải trả mở rộng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 14.483 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 267 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

BSR là doanh nghiệp sở hữu Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - có mức đầu tư 3 tỷ USD tại Quảng Ngãi. Với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (148.000 thùng/ngày), nhà máy lọc dầu Dung Quất đang gánh vác khoảng 30% nhu cầu xăng dầu nội địa.﻿