Doanh thu Vietnam Airlines sau 9 tháng tăng 28% lên 114.480 tỷ đồng, lãi hơn 4.170 tỷ

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2026 và 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines trong 9 tháng đầu năm đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, tổng doanh thu hợp nhất đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Kết quả doanh thu sau 9 tháng cho thấy Hãng đã thực hiện khoảng 82% mục tiêu cả năm. Trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu làm gia tăng áp lực chi phí trong quý III, việc duy trì sản lượng vận chuyển tăng trưởng tích cực góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở để Vietnam Airlines tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác, kinh doanh trong quý IV.

Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo. Trong quý IV, Hãng công bố khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines đã thực hiện hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong các hoạt động đối ngoại và nhân đạo.